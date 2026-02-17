Alsancak'ta Sağanak Yağış Depoları ve İşyerlerini Su Bastı - Son Dakika
Alsancak'ta Sağanak Yağış Depoları ve İşyerlerini Su Bastı

Alsancak\'ta Sağanak Yağış Depoları ve İşyerlerini Su Bastı
17.02.2026 20:39
İzmir'in Alsancak semtinde Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana gelen sağanak yağış nedeniyle zemin katlardaki iş yerleri ve apartmanlar suyla doldu. Bir iş hanında çalışan Şeyhmus Tarın, 18 yıldır her yağmurda aynı sorunu yaşadıklarını belirterek çözüm beklediklerini ifade etti.

DEPOLARI VE İŞYERLERİNİ SU BASTI

Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde sağanak sebebiyle iş yerlerinin ve apartmanların zemin katlarını su bastı. Bir iş hanının deposu da suyla doldu. İş hanının görevlisi Şeyhmus Tarın, her yağmurda aynı sorunu yaşadıklarını söyledi. Tarın, "18 yıldır bu binada çalışıyorum. 18 yıldır halimiz bu. Sabahlara kadar suyu tahliye etmeye çalışıyoruz. Burayı bırakıp evimize gidemiyoruz. Hangi başkan gelirse gelsin böyle. 2 sene o de sular tavana kadar dolmuştu. Yağmur yağdığında korkuyorum. Durumumuz içler acısı. Bir çözüm bekliyoruz. Her sene aynı şeyi yaşamaktan bıktık" dedi.

Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: DHA

Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Yerel Haberler, Hava Durumu, Alsancak, Ekonomi, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alsancak'ta Sağanak Yağış Depoları ve İşyerlerini Su Bastı - Son Dakika

