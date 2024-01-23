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Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen İstanbul'da vefat etti - Son Dakika
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Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen İstanbul'da vefat etti

Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen, Türkiye'nin ilk kadın Hazine Genel Müdürü olarak görev yapmıştı. Aysel Öymen dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cenaze töreniyle ilgili bilgiler henüz netleşmedi.

Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen\'in eşi Aysel Öymen İstanbul\'da vefat etti
23.01.2024 - 11:27,
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Eski CHP Genel Başkanı, Anka Haber Ajansı kurucularından gazeteci yazar Altan Öymen'ın eşi Aysel Öymen İstanbul'da yaşamını yitirdi. Aysel Öymen, Türkiye'nin ilk kadın Hazine Genel Müdürü olarak görev yapmıştı.

Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Aysel Öymen, Hazine Müsteşarlığı'nın değişik bölümlerinde önemli görevler üstlendi. Aysel Öymen, Türkiye'nin ilk kadın Hazine Genel Müdürü olarak görev yaptı. Aysel Öymen Türkiye'ye döviz akımı sağlayan OECD Türkiye'ye Yardım Konsorsiyumu'nda Türk heyetlerine de başkanlık etti.

Altan Öymen ile evli olan Aysel Öymen iki çocuk sahibiydi.

Aysel Öymen'in cenaze töreniyle ilgili bilgiler henüz netleşmedi.

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Aysel Öymen'in vefatına ilişkin X hesabından; "Önceki genel başkanlarımızdan meslek büyüğümüz sayın Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen'in hayatını kaybettiği haberini aldık. Öymen ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.

Kaynak: ANKA
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İstanbul, Türkiye, Ölüm, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen İstanbul'da vefat etti - Son Dakika
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