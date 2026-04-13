Altın Fiyatlarındaki Düşüş Stok Değerini Geriletti
Altın Fiyatlarındaki Düşüş Stok Değerini Geriletti

13.04.2026 08:39
Şebnem Turhan'ın haberine göre, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası altın fiyatları mart ayında yüzde 11,5 gerileyerek yurt içindeki altın talebini artırdı. TCMB'nin altın rezervlerinde yaşanan azalma ile birlikte toplam altın stokundaki değer kaybı hesaplandı.

ŞEBNEM TURHAN ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının sürdüğü mart ayı küresel çapta altının değer kaybına yol açtı. Güvenli liman altın geçmiş deneyimlerin aksine hareket etti ve altının ons fiyatı martta yüzde 11,5'e yakın geriledi. Bu düşüş son 1 yılda fiyat yükselişiyle ortaya çıkan altın stokundaki yıllık değer artışını da geriletti.

QNB ekonomistlerinin analizine göre şubat itibariyle son 1 yıllık dönemde altın stokundaki değer artış kazancı 325 milyar dolardan martta 97 milyar dolar azalarak 200 milyar dolar düzeyine geriledi. Analizde yeni açıklanan mart ayı verileriyle birlikte son gelişmeler incelendi. QNB ekonomistlerinin mart verileriyle yaptığı en son hesaplamalara göre, yurt içindeki toplam altın stoku 4 bin 300 ton düzeyinde bulunuyor ve bu 667 milyar dolarlık bir tutara karşılık geliyor.

Fiyatlardaki sert düşüşle birlikte yurt içi altın talebinin son dönemde belirgin arttığı yönünde haberler yayınlandığı hatırlatılan analizde bu talebe karşın toplam stoktaki artışın sınırlı kalmasının birkaç nedeni olduğu belirtildi. Analizde, altın ithalatına yönelik uygulanan sınırlamaların etkili olduğu ve TCMB'nin geçen ay kendi rezervinden bir miktar altın satışı gerçekleştirdiği gözlemlendiği ifade edildi.

Mart ayı içerisinde TCMB'nin kendi sahipliğindeki altın stoku 116,3 ton azalarak 434,1 tona gerilerken, Hazine'nin altın stoku da 3,2 ton düşüşle 23,8 tona indi. Ancak TCMB'nin altın rezervindeki düşüşün tamamı satış kaynaklı olmadığı vurgulanan analizde, uluslararası yatırım pozisyonu tablosunda, 3 aya kadar vadeli diğer borç kalemlerindeki 11,3 milyar dolarlık artışın altın/dolar swap işlemleriyle ilişkili olduğunun düşünüldüğü yer aldı. Analizde bunun da TCMB'nin altın stokundaki düşüşün yaklaşık üçte ikisinin swap işlemlerinden kaynaklandığını gösterdiğine dikkat çekildi.

Altın fiyatlarında mart ayına kadar yaşanan güçlü artış eğilimin, bu kanalda ağırlıklı olarak yurt içi yatırımcılar olmak üzere oldukça yüksek miktarda kâr elde edilmesini sağladığı hatırlatılan analizde TCMB'nin de çeşitli çalışmalarında, bu kanaldan oluşan gelir etkisinin iç talep üzerindeki yansımalarının incelendiği ve belirgin bir etki olduğunun ortaya konduğu kaydedildi. Sonrasında yaşanan fiyat düşüşü ile bu etkinin bir kısmının geri verildiğine dikkat çekilen analizde, şubat ayı itibarıyla son 1 yıllık dönemde altın stokundaki değer artış kazancını 325 milyar dolar olarak hesaplarken, mart ayında 97 milyar dolarlık bir kayıp oluşmuş ve yıllık değer artış hızı 200 milyar dolar düzeyine gerilemiştir. Buna rağmen, bu seviye bile son 1 yıllık dönemde GSYH'ye oranla yüzde 12,1'lik bir kazanca işaret etmektedir.

