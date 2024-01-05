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Altın Kemer Davasını Kazanan Pehlivanın Avukatı: Bizden Önce 23 Kez Haczedilmiş - Son Dakika
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Altın Kemer Davasını Kazanan Pehlivanın Avukatı: Bizden Önce 23 Kez Haczedilmiş

Adana'da Karakucak Güreşleri'ni üst üste 3 kez kazanan İbrahim Bölükbaşı, altın kemerin kendisine verilmemesi üzerine açtığı davayı kazandı. Karaisalı Belediyesi kararı istinafa taşıdı. Pehlivanın avukatı, belediyenin bir dairesini haczettiklerini belirtti ve daha önce 23 kez haczedildiklerini söyledi.

Altın Kemer Davasını Kazanan Pehlivanın Avukatı: Bizden Önce 23 Kez Haczedilmiş
05.01.2024 - 11:10,
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ADANA'da geleneksel Karakucak Güreşleri'ni 3 kez üst üste kazanan pehlivan İbrahim Bölükbaşı, 910 gramlık 24 ayar altın kemerin kendisine verilmediği gerekçesiyle açtığı davayı kazandı. Karaisalı Belediyesi kararı istinafa taşıdı. Bölükbaşı'nın avukatı Zübeyd Aydın, belediyenin bir dairesini haczettiklerini ifade etti. Avukat Aydın, "Bizden önce 23 kez haczedilmiş. Biz 23'üncü sırada bekliyoruz" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Karaisalı Belediyesi ile ortaklaşa düzenlediği Kızıldağ Karakucak Güreşleri için 2018 yılında 910 gram 24 ayar altın kemer aldı. Kemer, dönemin Spor Hizmetleri Şube Müdürü Kadir Gül, Daire Başkanı Halil Hızlısoy ve Karaisalı Belediye Başkanı Sadettin Aslan'ın imzalarıyla şampiyon pehlivana verilmek üzere Karaisalı Belediyesi'ne teslim edildi. 2018 ve 2019 yıllarında yapılan Kızıldağ Karakucak Güreşleri'ni pehlivanlardan İbrahim Bölükbaşı kazandı. Güreşler, 2020 yılında ise Covid 19 salgını nedeniyle yapılamadı. Bir yıllık aranın ardından geçen yıl düzenlenen Karakucak Güreşleri'ni yine İbrahim Bölükbaşı kazandı. Kurallar gereği üst üste 3 yıl boyunca şampiyon olan pehlivanın daimi sahibi olduğu kemer, pandemi nedeniyle müsabakalara bir yıl ara verildiği gerekçesiyle İbrahim Bölükbaşı'na verilmedi. Milli sporcu ise belediyeye dava açtı.

MAHKEME KEMERİN VERİLMESİNE HÜKMETTİ

Davanın görüldüğü Karaisalı Asliye Hukuk Mahkemesi, milli güreşçi İbrahim Bölükbaşı'nı haklı bularak altın kemerin verilmesine hükmetti. Karaisalı Belediyesi ise kararı istinafa taşıdı. Kemerin değerinin 2 milyon liraya yakın olduğunu söyleyen Bölükbaşı, belediyenin kendisine ilçenin kırsal Hacımusalı Mahallesi'nde, değeri altın kemer kadar olmayan bir tarlayı göstererek uzlaşma yoluna gitmek istediğini ancak bu teklifi kabul etmediğini dile getirdi. Bölükbaşı'nın avukatı Zübeyd Aydın ise belediyenin bir dairesini haczettiklerini ifade etti. Avukat Aydın, "Ancak bizden önce 23 kez haciz edilmiş. Biz şu anda 23'üncü sıradayız ve bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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