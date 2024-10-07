Altın Portakal'da 'Altın Eller' Belgeseli Gösterildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Altın Portakal'da 'Altın Eller' Belgeseli Gösterildi

Altın Portakal\'da \'Altın Eller\' Belgeseli Gösterildi

'Altın Eller' belgeseli, Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde dünya prömiyerini yaptı.

07.10.2024 19:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Altın Eller" belgeselinin gösterimi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen festival, film gösterimi, söyleşi ve oturumlarla devam ediyor.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Perge Salonu'nda Ulusal Belgesel Film kategorisinde yarışan ve Sevgi Hirschhauser tarafından çekilen "Altın Eller" adlı belgeselin dünya prömiyeri yapıldı.

Dünyanın kadavradan ilk rahim nakli, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın kompozit doku nakillerine ilişkin hikayesini konu alan belgeselin gösterimine sanatseverler ilgi gösterdi.

Gösterime Özkan çiftinin yanı sıra dünyada kadavradan ilk rahim nakledilen Derya Sert, Türkiye'nin ilk çift kol nakli gerçekleştirilen Cihan Topal ve Türkiye'nin ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar da katıldı.

Prof. Dr. Ömer Özkan, gösterimin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, belgeseli çok beğendiğini söyledi.

Akdeniz Üniversitesinin farklı organ nakillerinin yapıldığı dünyadaki önemli merkezlerden olduğunu ifade eden Özkan, belgeselde son 15 yılını tekrar yaşadığını kaydetti.

Özkan, belgeseli izlerken duygulandığı anlar olduğunu belirtti.

Rektör Özlenen Özkan da maddi karşılık beklemeden insanların hayatına dokunabilmenin çok mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

Belgeselin çok güzel olduğunu anlatan Özkan, "İnşallah ileride torunlarımız olursa gururla izlerler. Belgeselde birçok insanın kahramanı olduğumuzu gördük. Çocuklarına 'Ömer Özkan' ve 'Özlenen' adını koydular. Hastalarımızla bir aile olduk. Onları böyle mutlu görmek bizim için motivasyon oluyor." dedi.

Kaynak: AA

Film Festivali, Kültür Sanat, Festival, Belgesel, antalya, Kültür, Sağlık, Güncel, Sanat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Altın Portakal'da 'Altın Eller' Belgeseli Gösterildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:20 Etkileşim uğruna bu yapılır mı Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü Etkileşim uğruna bu yapılır mı? Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü
19:32 Bakan Tunç’tan ’İyi Hal İndirimi’ ve ’Hadım Yasası’ açıklaması Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması
18:25 İncel şiddetle ilgili korkutan sözler: Buzdağının görünen yüzü İncel şiddetle ilgili korkutan sözler: Buzdağının görünen yüzü
17:50 81 il başkanının sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı 81 il başkanının sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı
16:59 Türkiye, vahşice öldürülen 2 kadına ağlarken İstanbul’da çekilen görüntü pes dedirtti Türkiye, vahşice öldürülen 2 kadına ağlarken İstanbul'da çekilen görüntü pes dedirtti
09:38 Victor Osimhen, sahalara döneceği tarihi kendi açıkladı Victor Osimhen, sahalara döneceği tarihi kendi açıkladı
09:34 Market ve ekmekte fahiş fiyat denetimi Market ve ekmekte fahiş fiyat denetimi
09:30 Maliye, yasa dışı bahis ve sanal kumara göz açtırmıyor Maliye, yasa dışı bahis ve sanal kumara göz açtırmıyor
09:29 Nihat Kahveci, Giovanni van Bronckhorst’a demediğini bırakmadı Nihat Kahveci, Giovanni van Bronckhorst'a demediğini bırakmadı
09:26 ABD’de ünlü DJ, evinde kafası kesilmiş halde bulundu ABD'de ünlü DJ, evinde kafası kesilmiş halde bulundu
09:18 Surlardaki vahşetin ardından Emniyet’ten 81 ilde “incel“ alarmı Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde "incel" alarmı
09:16 3 şehirde yeni enerji alanı belirlendi 3 şehirde yeni enerji alanı belirlendi
09:16 Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı
09:10 Maça damga vuran an Fatih Tekke, Okan Buruk’la selamlaşmadan gitti Maça damga vuran an! Fatih Tekke, Okan Buruk'la selamlaşmadan gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 21:01:25. #1.11#
SON DAKİKA: Altın Portakal'da 'Altın Eller' Belgeseli Gösterildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.