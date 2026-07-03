Ordu'da 1958'deki uçak kazasında ölenler için anıt açıldı

(ORDU)- Altınordu Belediyesi, 1958 yılında Alınca Mahallesi'nde meydana gelen askeri uçak kazasında yaşamını yitiren hava personelinin anısını yaşatmak amacıyla yaptırdığı Alınca Hava Şehitleri Anıtı'nı törenle açtı.

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan ÇBK 6081 kuyruk numaralı C-47 tipi askeri nakliye uçağı, 18 Eylül 1958 tarihinde Gündoğmuş Tepesi'ne çarparak kaza kırıma uğramış, kazada 4'ü askeri mürettebat olmak üzere toplam 9 kişi hayatını kaybetmişti. Milli Savunma Bakanlığı ile yürütülen resmi yazışmaların ardından kazada şehit olan Hava Pilot Teğmen Oktay Yalgın, Hava Pilot Astsubay Kıdemli Başçavuş Rıza Karabayram, Hava Muhabere Astsubay Kıdemli Başçavuş Hikmet Eren ve Hava Pilot Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Merdanoğlu'nun isimlerinin yaşatılacağı "Alınca Hava Şehitleri Anıtı" için çalışma başlatıldı. Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Sezer Sabahat tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, kazanın yaşandığı Gündoğmuş Tepesi'ne yaklaşık 3,80 metre yüksekliğinde, 3,30 metre genişliğinde, üzerinde Gazi Mustafa Atatürk, Türk bayrağı, şehitlerin isimleri ve olayın tarihi geçmişinin yer aldığı anıt inşa edildi.

ANIT DÜZENLENEN TÖRENLE AÇILDI

Altınordu Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan "Alınca Hava Şehitleri Anıtı", Gündoğmuş Tepesi'nde düzenlenen törenle açıldı. Törene; Ordu Valisi Muammer Erol, Altınordu Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Ordu İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, CHP Altınordu İlçe Başkanı Halis Poyraz, Alınca Mahallesi Muhtarı Engin Dursun, askeri erkan, belediye meclis üyeleri, gaziler, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşuyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

"BU ANIT, BU TOPRAKLARDA YAŞAYAN HERKESİN ORTAK VİCDANIDIR"

Belediye Başkanı Ulaş Tepe, bu toprakların hafızasına, milletin vicdanına ve Cumhuriyetin ortak değerlerine silinmeyecek bir vefa mührü vurduklarını dile getirdi. Alınca Mahallesi'nin kıymetli bir hafızayı içinde barındırdığını ifade eden Tepe, şöyle konuştu:

"68 yıl önce, 18 Eylül 1958'de tam da bulunduğumuz bu alanda büyük bir acı yaşandı. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-47 tipi askeri uçak, yoğun sis nedeniyle Alınca Köyü Gündoğmuş mevkiinde düşmüş; uçakta bulunan 9 personelin tamamı vefat etmiştir. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen resmi bilgilerde, kaybettiğimiz isimlerden 4'ü şehit statüsünde, 5 kişi ise vefat olarak kayıtlarda yer almıştır. Yaşanan bu elim kazanın üzerinden uzun yıllar geçti. Ama ne bu dağlar unuttu o günü, ne de bu millet unuttu kahramanlarını. Çünkü biz, vefayı bilen, toprağa düşen her canın emanetini yüreğinde taşıyan bir milletiz. Bu anıt; sadece taşla, betonla yapılmış bir eser değildir. Bu anıt, hafızadır. Bu anıt, duadır. Bu anıt, minnettir. Bu anıt, bu topraklarda yaşayan herkesin ortak vicdanıdır."

Bu topraklarda bağımsız yaşamanın, özgürce nefes almanın bir bedeli her zaman olacaktır. O bedeli kimi zaman cephede savaşan askerlerimiz, kimi zaman görev başındaki kahramanlarımız canlarıyla ödüyor. Bugün burada andığımız 9 kahramanımız da görevleri uğruna canlarını feda ettiler. Onlar, bu ülkenin semalarında görev yaparken şehadete yürüdüler. Geride ise unutulmaması gereken bir hatıra, büyük bir fedakarlık ve kutsal bir emanet bıraktılar. Bizlere düşen, o emanete sahip çıkmaktır. Altınordu Belediyesi olarak biliyoruz ki; bir kentin geleceği ancak geçmişine sahip çıktığı ölçüde güçlü olur. Eğer hafızamızı korursak, değerlerimizi yaşatırsak ve vefayı unutturmazsak, geleceğe daha sağlam yürürüz.

"ANITIN GÖLGESİNDE EDİLEN HER DUA VEFANIN NİŞANESİ OLACAKTIR"

Sizlerin varlığı, gösterdiğiniz metanet ve vakur duruş bu milletin en büyük gücüdür. Sizler bizlere emanetsiniz. Bu ülke, sizlere daima minnettar kalacaktır. Bu anıtı ziyaret eden herkes burada bir hikaye olduğunu bilecek ve bu vatanın kolay kazanılmadığını anlayacak. Bu anıtın gölgesinde edilen her dua, aziz şehitlerimizin ruhuna bir Fatiha; bu milletin vefasının da güçlü bir nişanesi olacaktır ve biz, her zaman olduğu gibi, aynı sözün arkasında duracağız: Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Bu duygularla; Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, Alınca'da şehit düşen kahramanlarımızı ve vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmetle; gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyor, anıtımızın inşası sürecinde katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarımıza ve kurumlarımıza teşekkür ediyorum."

Mahalle Muhtarı Engin Dursun ise yapılan anıt için Altınordu Belediyesi'ne teşekkür etti.

Gaziler adına konuşan Polis Şehitleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Şenel Şahin de şehitlik mertebesinin önemli bir makam olduğuna işaret etti.

ODÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Sezer Sabahat da anıt ile kentin tarihinin gelecek kuşaklara aktarılacağını söyledi.

Konuşmaların ardından protokol mensupları tarafından anıtın açılış kurdelesi kesilerek anıta karanfil bırakıldı.