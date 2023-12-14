Altınözü İlçesinde Öğrenciler Filistin\'e Yardım İçin Harçlıklarını Bağışladı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde öğrenciler, harçlıklarını Filistin'e gönderilmesi için Türk Kızılay'a bağışladı.

Altınkaya İmam Hatip Ortaokulu'nda, Filistin halkına yapılan zulme dikkat çekmek ve onlara destek olmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte öğrenciler, harçlıklarını Filistin'e gönderilmesi için Türk Kızılay Altınözü Temsilcisi Hüseyin Gülseren'e teslim etti.

Okul Müdürü Onur Büyükaşık, öğrencilerin bu davranışının kendilerini hem gururlandırdığını hem de duygulandırdığını belirtti.

Türk Kızılay Altınözü Temsilcisi Gülseren de öğrencilere anlamlı desteklerinden dolayı teşekkür etti.