Alzheimer Hastası Kadın Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Alzheimer Hastası Kadın Düşerek Hayatını Kaybetti

Alzheimer Hastası Kadın Düşerek Hayatını Kaybetti
03.07.2026 19:52
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Kütahya'da 86 yaşındaki Remziye Erbeyit, balkondan düşerek yaşamını yitirdi. Soruşturma başlatıldı.

KÜTAHYA'da Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Remziye Erbeyit (86), 5'inci kattaki evinin balkonundan beton zemine düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Zafertepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sekiz katlı apartmanın 5'inci katında oturan Remziye Erbeyit, henüz bilinmeyen nedenle balkondan beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Erbeyit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Erbeyit'in cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Kütahya, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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