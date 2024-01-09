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Alzheimer hastası kayıp şahıs, özel saat sinyaliyle ölü bulundu - Son Dakika
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Alzheimer hastası kayıp şahıs, özel saat sinyaliyle ölü bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Alzheimer hastası Murat Bozkurt, dün evden ayrıldıktan sonra kayboldu. Yakınları tarafından jandarmaya kayıp başvurusunda bulunulan Bozkurt'un kolundaki özel saat sayesinde yer tespiti yapıldı ve bugün Çandır Mahallesi'nde bir derede hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Bozkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi.

09.01.2024 - 13:02,
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ANTALYA'nın Serik ilçesinde dün evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Alzheimer hastası Murat Bozkurt (84), kolundaki özel saatin son sinyal verdiği derede ölü bulundu.

Serik'e bağlı Pınarcık Mahallesi'nde oturan Alzheimer hastası Murat Bozkurt, dün saat 16.00 sıralarında evden ayrıldı. En son Çandır Mahallesi'ne doğru gittiği öğrenilen Bozkurt'ta ulaşamayan yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. İz takip köpeği eşliğinde 2 JAK ekibinin yanı sıra AFAD görevlileri de çalışmalara katıldı.

Dün gece boyu aramalarını sürdüren ekipler Bozkurt'un kolunda takılı bulunan ve Alzheimer hastaları tarafından kullanılan özel saatin sinyalinden yer tespiti yaptı. Bugün saat 09.00 sıralarında Çandır Mahallesi Belen mevkiindeki derede Murat Bozkurt hareketsiz bulundu. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Bozkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki ilk incelemesinin ardından Bozkurt'un cenazesi, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Alzheimer hastası kayıp şahıs, özel saat sinyaliyle ölü bulundu
Kaynak: DHA
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