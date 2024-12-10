Amasra'da Dalgıç, Sit Alanından Ziynet Eşyası Çıkardı - Son Dakika
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Amasra'da Dalgıç, Sit Alanından Ziynet Eşyası Çıkardı

Amasra\'da Dalgıç, Sit Alanından Ziynet Eşyası Çıkardı

Amasra'da amatör dalgıç, sit alanında denizden ziynet eşyaları çıkarınca gözaltına alındı.

10.12.2024 14:48
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Bartın'ın Amasra ilçesinde sit alanında detektörle dalış yapan amatör dalgıcın denizden çıkardığı ziynet eşyaları muhafaza altına alındı.

Küçük Liman bölgesi arkeolojik sit alanında bir kişinin dalgıç kıyafeti ve detektörle dalış yaptığını görenler, durumu yetkililere bildirdi.

Emniyet ve Sahil Güvenlik ekipleri, amatör dalgıç olduğu belirlenen S.A'nın (35) denizden bulduğu yüzük, küpe, madeni para ve çeşitli buluntulara zabıt tutarak el koydu.

İzmir'den gelen S.A, gazetecilere, Karadeniz turunda Amasra'da hobi amaçlı dalış yaptığını ve bölgenin sit alanı olduğunu bilmediğini savundu.

Dün de Büyük Liman mevkisinde dalış yaptığı için gözaltına alındığını aktaran S.A, daha önce İzmir ve başka yerlerde bu şekilde dalış yaptığı için ifadesinin alındığını ancak define değil takı aradığından herhangi bir işlem yapılmadığını söyledi.

S.A, daha sonra ifadesi alınmak üzere ekiplerce karakola götürüldü.

Kaynak: AA

Sahil Güvenlik, Kültür Sanat, Olaylar, 3-sayfa, Güncel, Amasra, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasra'da Dalgıç, Sit Alanından Ziynet Eşyası Çıkardı - Son Dakika

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