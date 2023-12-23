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Amasra'da fırtına: Balıkçı tekneleri limana çekilirken TPAO gemileri demirledi - Son Dakika
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Amasra'da fırtına: Balıkçı tekneleri limana çekilirken TPAO gemileri demirledi

Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan fırtına sonucunda balıkçı tekneleri limana çekilirken, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ait 2 lojistik destek gemisi de limana demirledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına uyarısıyla denizde oluşan dalgalar, Amasra Küçük Liman'da restoranların camlarına kadar ulaştı. Balıkçıların tekneleri sağlamlaştırarak hasar görmelerini engellediği belirtildi. Ayrıca, 'Filyos Vadisi Projesi' kapsamında doğal gaz araması yapan gemilere lojistik destek sağlayan gemiler de Amasra Büyük Limanı'na demirledi. Sahil Güvenlik ekipleri, teknelerin zarar görmemesi için gerekli önlemleri aldı. Balıkçılar, fırtınanın sona ermesiyle birlikte 25 Aralık Pazartesi günü denize açılacaklarını açıkladı.

Amasra\'da fırtına: Balıkçı tekneleri limana çekilirken TPAO gemileri demirledi
23.12.2023 - 14:38,  Güncelleme: 14:43
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BARTIN'ın Amasra ilçesinde fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri, limana çekilirken, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait 2 lojistik destek gemisi de limana demirledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Batı Karadeniz için yaptığı fırtına uyarısıyla denizde dalgalar oluştu. Amasra Küçük Liman'da duvarlara çarpan dalgaların boyu 4 metreyi buldu. Çevredekiler limana gelerek, cep telefonları ile dalgaları görüntüledi. Amasra Küçük Liman'da dalgalar sahil kenarındaki restoranların camlarına kadar ulaştı. Karadeniz'de seyir halindeki birçok balıkçı teknesi de limana çekildi. Teknelerin sahipleri, halatları sağlamlaştırarak, hasar görmelerini engelledi. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 'Filyos Vadisi Projesi' kapsamında doğal gaz araması yapan gemilere lojistik destek sağlayan 'Altan' ve 'Korkut' isimli gemiler, Amasra Büyük Limanı'na demirledi. Amasra Belediyesi, anons yaparak kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri, teknelerin zarar görmemesi için gereken önlemlerin alındığını bildirdi. Balıkçıların fırtınanın sona ereceği 25 Aralık Pazartesi günü denize açılacakları öğrenildi.

Kaynak: DHA
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