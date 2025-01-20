Amasra Maden Faciası Davası: Adalet Talebi

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(ANKARA) - 43 maden işçisinin hayatını kaybettiği Amasra maden faciası davasının takip eden CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, "Her şeye rant odaklı bakan, iş güvenliğini 'gereksiz maliyet' sayan anlayış yüzünden 43 canımızı kaybettik. İş cinayetlerini kader, fıtrat olarak gören anlayış yüzünden kaybettik. Aileler gibi hepimiz adalet istiyoruz" dedi.

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, 14 Ekim 2022'de Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı Amasra Müessesi'nde meydana gelen ve 43 maden işçinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili davanın Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 11'inci duruşmasına katıldı.

Bartın Emek ve Demokrasi Platfomu'nun Bartın Adliyesi önünde düzenlediği basın açıklamasında konuşan Bankoğlu, davaya ilişkin bilgilerini paylaştı. Bankoğlu, "14 Ekim Amasra Maden Katliamı'nın üzerinden 829 gün yani 2 yıl 3 ay geçti. Bu katliamın göz göre göre geldiği, hiçbir uyarının dikkate alınmadığı, gerek resmi raporlarda, gerek meslek odalarının, uzmanları görüşüyle sabit. Bu adliyenin önünde defalarca dile getirdik, yine söylüyoruz: Her şeye rant odaklı bakan, iş güvenliğini "gereksiz maliyet" sayan anlayış yüzünden 43 canımızı kaybettik. İş cinayetlerini kader, fıtrat olarak gören anlayış yüzünden kaybettik. Aileler gibi hepimiz adalet istiyoruz" dedi.

"Raporlarda suçu sabit olan herkes ceza almalıdır"

Bankoğlu, her duruşma öncesi ve sonrasında olduğu gibi sadece Amasra Müessesi'ndeki değil faciaya sebep olan tüm sorumluların cezalandırılması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Resmi raporlarda dahi suçu sabit olan kişilerin cezalandırılmasını istiyoruz. Sadece Amasra Müessesesi'ndeki sorumlular değil; Bakanlıkların teftiş raporlarında asli kusurlu sayılan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) yetkililerinin, bu dosyaya dahil edilmeyen Bakanlık yetkililerinin de bu katliamın sorumlularından olduğunu biliyoruz. Kanunda açıkça denetleme görevi verilmesine rağmen görevini yapmayan Bakanların bu katliamdan sorumlu olduğunu biliyoruz. Sadece Amasra'dan değil Soma'da, Ermenek'te, İliç'te, Türkiye'nin birçok madeninde ölümlü iş cinayetlerinin sebeplerini göz ardı eden, kar için rant için işçilere karşı yandaşını koruyan, iş cinayetlerini fitrata bağlayan Saray zihniyetinin bu katliamda da sorumlu olduğunu biliyoruz. İşte bu yüzden adalet sadece sorumluların ceza almasıyla değil, işçiye ölüme yollayan bu anlayışın izlerinin silinmesiyle mümkün olacaktır" dedi.

"Sırtını Saray'a dayayanlar bu katliamın hesabı sorulmayacak sanmasın"

Amasra Müessesesi'nde yapılacak keşfe de değinen CHP'li Bankoğlu şunları söyledi:

"Amasra Müessesesi'nde üretimin başladığı hepinizin malumu. Maden Mühendisleri Odası'nın üretime başlanmasına ilişkin raporu da mevcut. Biz tıpkı Maden Mühendisleri Odası gibi kazanın meydana geldiği yerde keşfin yapılması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Ancak TTK'nin bu konuda keşfe ilişkin olumsuz görüş içeren raporu da yayınlandı. Katliamın tüm boyutlarıyla aydınlatılması için karar verilmeden önce keşif konusunun da yeniden değerlendirilmesinin uygun olacağını düşünüyoruz. Nitekim mahkeme kararını vermeden, bugüne kadar bir kez bile duruşmaya katılmayan AKP Bartın Milletvekili'nin, kamuoyuna 'Martta keşif yapılacak inşallah' açıklamasını da kınıyoruz. Biz Amasra'da yaşanan bu katliamın ilk dakikalarından bugüne dek hep gerçekleri dile getirdik. Ailelerimizin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Bu katliamın hesabı mahşere kalmayacak. Sırtını Saray'a dayayıp adaletsizlikten medet umanlar bilsin ki bu katliamın hesabı er geç sorulacak."