Amasya\'da 50 Kilogramlık Yayın Balığı Yakalandı

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Amasya'da, 2 metre uzunluğunda 50 kilogram ağırlığında yayın balığı yakalandı.

Yeşilırmak Nehri Kayrak mevkisinde balıkçı Aslan Eftelioğlu ve arkadaşı tarafından teknede avlanan yayın balığı, balıkçı dükkanında sergilenmeye başlandı.

Eftelioğlu, AA muhabirine, 2 metre boyundaki balığı yakalamanın oldukça zor olduğunu belirterek, "Ağırlığı 50 kilogram. Bir süre sergiledikten sonra kilogramını 450 liradan satacağız." dedi.

Vatandaşlardan Mahir Bacanak da ilk defa bu kadar büyük bir balık gördüğünü dile getirerek, "Çok şaşırdık böyle bir balık görünce, bayağı büyük, ihtişamlı bir balık." ifadesini kullandı.