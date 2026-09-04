Amasya'da arızalanan otomobili polis iterek çalıştırdı
Amasya kent girişinde seyir halindeyken arızalanan otomobil yolda kaldı. Bölgede uygulama yapan polis ekipleri, aracı iterek çalıştırmaya çalıştı ve trafik akışının aksamaması için sürücüye yardımcı oldu; o anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Amasya kent girişinde otomobili arızalanan sürücüye polis ekipleri yardım etti.
Kent girişinde seyir halindeyken arızalanan 34 UM 6885 plakalı otomobilin yolda kalması üzerine, bölgede uygulama yapan polis ekipleri sürücünün yardımına geldi.
Polisler, aracın çalıştırılması ve trafik akışının olumsuz etkilenmemesi için otomobili iterek yardımcı oldu.
Polislerin sürücüye yardım ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: AA
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