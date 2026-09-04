Amasya'da arızalanan otomobili polisler iterek güvenli alana çekti - Son Dakika
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Amasya'da arızalanan otomobili polisler iterek güvenli alana çekti

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Amasya'da Taşova yolu kavşağındaki uygulama noktasında seyir halindeyken arızalanan 34 UM 6885 plakalı otomobile trafik ve asayiş polisleri yardım etti. Polisler, aracı itekleyerek güvenli alana çekerken, sürücü ekiplere teşekkür etti.

AMASYA'da arızalanan otomobil, uygulama noktasında görev yapan polislerin yardımıyla güvenli alana çekildi. Sürücü, kendisine yardımcı olan polis ekiplerine teşekkür etti.

Olay, saat 13.30 sıralarında Taşova yolu kavşağındaki polis uygulama noktasında meydana geldi. 34 UM 6885 plakalı otomobil, uygulama noktasına yakın bir yerde seyir halindeyken arızalandı. Arızalanan otomobili fark eden trafik ve asayiş polisleri, aracın yanına giderek sürücüye yardımcı oldu. Polis ekipleri, arızalanan otomobili itekleyerek güvenli alana çekti.

Polislerin yardımıyla otomobil güvenli alana alınırken, sürücü kendisine yardımcı olan trafik ve asayiş ekiplerine teşekkür etti.

Haber-Kamera : Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Amasya'da arızalanan otomobili polisler iterek güvenli alana çekti - Son Dakika

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