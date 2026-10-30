Amasya'da bisikletiyle duvara çarpan adliye personeli Çelebi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Amasya'da bisikletiyle duvara çarpan adliye personeli Çelebi hayatını kaybetti

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Amasya\'da bisikletiyle duvara çarpan adliye personeli Çelebi hayatını kaybetti
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Amasya'da işe giderken bisikletiyle duvara çarparak ağır yaralanan adliye personeli Orhan Çelebi (38), hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Amasya Adalet Sarayı önünde düzenlenen törenin ardından Çelebi'nin cenazesi memleketi Malatya'ya gönderildi.

AMASYA'da, 4 yıl önce deprem nedeniyle Malatya'dan kente yerleşen adliye personeli Orhan Çelebi (38) işe giderken bisikletiyle geçirdiği kazada ağır yaralandı. Hastanede 2 gün yaşam mücadelesi veren Çelebi, bu sabah hayatını kaybetti. Çelebi için Amasya Adalet Sarayı önünde tören düzenlendi.

Kaza, 28 Ekim 2026 günü saat 07.30 sıralarında Savadiye Mahallesi Selvi Sokak'ta meydana geldi. Amasya Adliyesi'nde görev yapan Orhan Çelebi, bisikletiyle işe gitmek üzere evinden çıktı. Yokuş aşağı ilerleyen Çelebi, sola dönemeyerek karşı tarafta bulunan tek katlı evin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Çelebi için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çelebi, ameliyata alındı. Burada tedavi gören Orhan Çelebi, 2 gün süren yaşam mücadelesini bu sabah kaybetti.

Orhan Çelebi'nin, 4 yıl önce yaşanan deprem nedeniyle Malatya'dan Amasya'ya yerleştiği öğrenildi. Amasya Adliyesi'nde görev yapan Çelebi'nin vefatı, mesai arkadaşlarını üzüntüye boğdu. Hayatını kaybeden Orhan Çelebi için Amasya Adalet Sarayı önünde tören düzenlendi. Törene Amasya Valisi Önder Bakan, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Adalet Komisyonu Başkanı Musab Kurt, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ramazan Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Erkan Aktaşgül ve adliye personeli katıldı.

Törende Çelebi için helallik alındı. Törende söz alan ağabeyi Mahmut Çelebi, kardeşinin herkesi çok sevdiğini belirterek, "Kardeşim için herkes hakkını helal etsin. Hepinizi çok seviyordu" dedi. Mesai arkadaşları ve protokol üyeleri, Orhan Çelebi'ye son görevlerini yerine getirirken ailesine de başsağlığı dileklerini iletti. Orhan Çelebi'nin cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Malatya'ya gönderildi. Çelebi'nin cenazesinin yarın öğle namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Haber-Kamera : Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA

Kaynak: DHA
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