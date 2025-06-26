Amasya'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Amasya'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Amasya\'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi
26.06.2025 18:36
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Amasya'da düzenlenen tatbikatta 6,2 büyüklüğündeki depreme karşı hazırlıklar testedildi.

Amasya'da, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

AFAD İl Müdürlüğünce koordine edilen tatbikatta senaryo gereği, Amasya merkeze bağlı Değirmendere köyü merkezli meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, Amasya il merkezi ve ilçelerinde yıkıma neden oldu.

Boğazköy mevkisinde oluşturulan tatbikat alanında, enkaz altında kalanları kurtarmak için, Amasya, Samsun, Çankırı, Çorum, Ordu, Sinop, Kırıkkale ve Yozgat İl AFAD Müdürlükleri ekipleri ve STK'lerin arama ve ekiplerinden oluşan 299 araç, 1571 arama kurtarma personeli, koordinasyon merkezi tarafından bölgelere yönlendirildi.

Tatbikatta kentteki farklı kurum ve kuruluşlardan oluşan ekipler koordineli çalışma yürüttü. Asker ve polisler güvenlik önlemleri alırken enkazda yakınları bulunanlar da ekiplerce sakinleştirildi.

Ekiplerin çalışmasıyla enkazdan çıkarılan kişiler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

"Gerçeğini aratmayan tatbikat gerçekleştirdik"

Amasya Valisi Önder Bakan, gazetecilere yaptığı açıklamada, gerçeğini aratmayan tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Vatandaşlarımızın bilinçlenmesi ve afetlere duyarlı hale gelmesi için tatbikat yaptıklarını ifade eden Vali Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımızın da bu konuda hassas olmaları için, bütün konuşmalarımızla ve sözlerimizle ifade etmeye gayret edeceğiz. Hakikaten bütün kurumlarımızın, AFAD il Müdürlüğü, belediyeler, emniyet, jandarma ve diğer bütün aksiyon alan kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın katılımıyla başarılı bir tatbikat gerçekleştirdik. İnşallah gayet güzel sonuçlanacak ve biz de bundan verimli sonuçlar alacağız. Amasya'nın depreme ve diğer afetlere hazırlığı noktasında çok önemli bir eğitim çalışması olacak."

AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin ise bu tarz tatbikatları her ilde yapacaklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu tatbikatlar vasıtasıyla vatandaşlarımızdaki farkındalığın ve olası afetlere karşı hazırlık seviyesini yükseltilmesini hedefliyoruz. Bu tatbikatlarımızı her geçen gün daha üst seviyelere gerek hava operasyonlarıyla gerekse üst düzey teknolojileri kullanarak hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bildiğiniz üzere ülkemiz çok yakın bir tarihte 11 ilimizi kapsayan 14 milyon insanın etkilendiği bir afeti geride bıraktı. Biz burada 250 bin konutu geçen hafta itibarıyla teslim ettik, 453 bin konutu da inşallah yıl sonu itibarıyla teslim edeceğiz. Ülkemizde hızlı bir şekilde afet sonrası iyileştirme çalışmalarımız ve ülkede risk azaltmaya yönelik üst düzeyde çalışmalarımız AFAD Başkanlığımız koordinesinde ve İçişleri Bakanlığımız bünyesinde devam ediyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Amasya'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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