Amasya\'da evde bulunan yaban hayvanları tedavi edildikten sonra doğaya salındı

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Amasya'nın Suluova ilçesinde bir evde bulunan 9 yaban hayvanından 7'si tedavi edildikten sonra doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şube Müdürlüğü ve polis ekipleri, Suluova ilçesinde bir kişinin evinde yabani hayvan besleyip sattığı ihbarını aldı.

Eve yapılan operasyonla 2 tavus kuşu, 2 yeşilbaş ördeği, 2 angut ve 3 sülün ele geçirildi.

Ekipler, veteriner hekime tedavisini yaptırdıkları 2 yeşilbaş, 2 angut ve 3 sülünü doğaya saldı.

Türkiye'de yaşam alanı olmayan 2 tavus kuşunun ise korunaklı bir hayvanat bahçesine gönderileceği bildirildi.