Amasya\'da hutbe yarışması finalinde Kayserili din görevlisi Yusuf Say birinci oldu

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen 10. Etkili Hutbe Sunumu Yarışması Türkiye Finali, Amasya'da gerçekleştirildi.

Amasya Valisi Önder Bakan, Sultan II. Bayezid Camisi'ndeki yarışmada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yaptığı konuşmada, 10 bölgeden yarışmaya katılanlara başarı diledi.

Yarışma Komisyonu Başkanı Turgut Erhan, usul ve esaslar ile değerlendirme kriterleri konusunda katılımcılara bilgi verdi.

Bölgelerinde birinci olan din görevlilerinin yer aldığı yarışmada katılımcılar, kura yöntemiyle belirlenen hutbeleri sundu. Yarışmacılar, etkili hitabet, konuya hakimiyet, üslup ve sunum becerileri açısından değerlendirildi.

Yarışma sonucunda Kayseri'den Yusuf Say birinci, Bursa'dan Adem Çiftçi ikinci, İstanbul'dan Furkan Demirci üçüncü oldu.

Program, dereceye giren din görevlilerine ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.