Amasya'da liseli kriket oyuncuları milli takım aday kadrosuna çağrıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Amasya'da liseli kriket oyuncuları milli takım aday kadrosuna çağrıldı

Amasya\'da liseli kriket oyuncuları milli takım aday kadrosuna çağrıldı

Amasya'da Suluova Öncü Spor Kulübü Kadın Kriket Takımı'nın 3 sporcusu, milli takım aday kadrosuna davet edildi.

02.11.2024 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da Suluova Öncü Spor Kulübü Kadın Kriket Takımı'nın 3 sporcusu, milli takım aday kadrosuna davet edildi.

Bolu'da 4-14 Eylül tarihlerinde düzenlenen turnuvada Suluova Öncü Spor Kulübü Kadın Kriket Takımı, Türkiye ikinciliğini kazandı.

Turnuvanın ardından Öncü Spor Kulübü oyuncuları ve Suluova Şehit Osman Karakuş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri 16 yaşındaki Saliha Özkunduz ve Serra Saraç ile 15 yaşındaki Rüveyda Nur Cenik, Kriket Kadınlar A Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı.

Afyonkarahisar'da 4- 10 Kasım tarihlerinde yapılacak kampta milli takıma seçilme hayallerini gerçekleştirmek isteyen genç sporcular, antrenmanlarını antrenörleri Tuğçe Sahra Ünlü ve Bahtiyar Eser yönetiminde okulun spor salonunda sürdürüyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinin akademik faaliyetler yanında sosyal, kültürel ve sportif alanlara yönelmelerini de teşvik ettiklerini söyledi.

Öğrencilere farklı branşlarda faaliyet göstermeleri konusunda destek verdiklerine işaret eden Davu, "Bunun meyvelerini de şükürler olsun aldık. Milli takım aday kadrosuna 3 öğrencimizin çağrılması bizi mutlu etti. İnşallah bu sayı artarak devam edecek." dedi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin en önemli özelliklerinden birinin öğrencilerin kültürel ve sosyal alanda da yetişmesini sağlamak olduğunu anlatan Davu, "Suluova'dan Kriket Milli Takımı aday kadrosuna çağrılan 3 öğrencimiz inşallah kalıcı olur, alttan gelen kardeşlerine örnek olurlar." ifadesini kullandı.

Sporcuların hedefi kampta başarılı olup milli takıma girmek

Genç sporculardan Serra Saraç ise krikete beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörleri Tuğçe Sahra Ünlü ile Bahtiyar Eser'in teşvikiyle 4 yıl önce başladığını belirterek, "Kulüp olarak elde ettiğimiz Türkiye ikinciliğinden dolayı çok mutluyuz. Ayrıca arkadaşlarımla milli takım aday kadrosuna çağrıldık. Hedefimiz burada kalıcı olmak." diye konuştu.

Saliha Özkunduz da hayali olan milli takım heyecanını yaşadığını vurgulayarak, "Bir sporcu olarak hayalim milli takım kadrosunda yer almaktı. Antrenörlerimizin eşliğinde bunun ilk adımını gerçekleştirdik. Hedefim milli takım kadrosunda uzun yıllar boyunca kalıp Türkiye'ye hizmet etmek. Devamında da akademik olarak devam etmek istiyorum." dedi.

Rüveyda Nur Cenik de 4 yıl önce başladığı krikette aday kadroya davet edilmekten dolayı büyük sevinç yaşadığını dile getirerek, "Milli takıma seçildiğimi duyduğumda çok mutlu oldum. Ailem de çok mutlu oldu, hocalarım beni tebrik etti. Bunun için çok uğraşmıştık. Kamp sürecinde başarılı olabilmek için yoğun şekilde antrenman yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Milli Takım, Suluova, Güncel, amasya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da liseli kriket oyuncuları milli takım aday kadrosuna çağrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:17 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde intihar etti 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde intihar etti
11:43 Ahmet Özer’e desteğe gitmeyen Burcu Köksal’dan zehir zemberek sözler Ahmet Özer'e desteğe gitmeyen Burcu Köksal'dan zehir zemberek sözler
11:36 DEM Partili Temelli’ye açıkça sorduk: Öcalan, Kandil’e söz geçirebilir mi DEM Partili Temelli'ye açıkça sorduk: Öcalan, Kandil'e söz geçirebilir mi?
10:18 Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz
10:16 Şirin Elmas’ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı
15:56 İşte Sergio Ramos’un yeni takımı İşte Sergio Ramos'un yeni takımı
15:46 Husumetlisini eğlence mekanında 7 kurşunla öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı Husumetlisini eğlence mekanında 7 kurşunla öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı
15:29 Beşiktaş, gelecek sezon için şimdiden transfer yaptı Beşiktaş, gelecek sezon için şimdiden transfer yaptı
15:28 Suudi Arabistan’da 4 bin yıllık antik kent keşfedildi Suudi Arabistan'da 4 bin yıllık antik kent keşfedildi
15:14 Kıskançlık krizine giren 17 yaşındaki genç, 15 yaşındaki kız arkadaşını 36 bıçak darbesiyle öldürdü Kıskançlık krizine giren 17 yaşındaki genç, 15 yaşındaki kız arkadaşını 36 bıçak darbesiyle öldürdü
15:12 Bu acının tarifi yok Baba, 7 aylık oğlunun tabutunu kucağında taşıdı Bu acının tarifi yok! Baba, 7 aylık oğlunun tabutunu kucağında taşıdı
15:06 Manchester United’ın yeni hocası belli oldu Manchester United'ın yeni hocası belli oldu
15:02 İspanya’daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205’e yükseldi İspanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e yükseldi
15:02 Cem Uzan vergi yüzsüzleri listesinde Toplam borcu akıllara durgunluk verdi Cem Uzan vergi yüzsüzleri listesinde! Toplam borcu akıllara durgunluk verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 13:25:00. #1.11#
SON DAKİKA: Amasya'da liseli kriket oyuncuları milli takım aday kadrosuna çağrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.