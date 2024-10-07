Amasya'da Öğrencilerden Filistin'e Limonata Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Amasya'da Öğrencilerden Filistin'e Limonata Desteği

Amasya\'da Öğrencilerden Filistin\'e Limonata Desteği

Amasya'daki öğrenciler, limonata satarak Filistin'e yardım topladı. Farkındalık yaratıyorlar.

07.10.2024 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da öğrenciler okullarında hazırladıkları limonatayı satarak Filistin'e yardım parası topladı.

Türk Telekom Proje İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje okulu öğrencileri, İsrail'in Filistin'i işgalini protesto etmek ve Filistin'e destek olmak için okulun girişinde oluşturulan stantta hazırlanan limonataları arkadaşlarına ve öğretmenlerine sattı. Öğrenciler, farkındalık oluşturmanın yanı sıra elde edecekleri gelirle Filistin'e destek olmayı amaçlıyor.

Okul Müdürü Ahmet Eren, öğrencilerini bu duyarlı davranışları için tebrik ederek, "Öğrencilerimiz Gazze saldırılarının yıldönümü dolayısıyla orada bulunan kardeşlerimize yardım amaçlı burada bir satış gerçekleştirdiler. Bu satışlardan elde edilen gelirler de yardım kuruluşları aracılığıyla Gazze'ye bağışlanmış olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Öğrencilerden 16 yaşındaki Mustafa Alptürk Altundaş, "Gazze'de 1 yıldır devam eden soykırıma karşı biz de bir tepki olarak bunu yapmayı düşündük. Limonata satıyoruz. Buradan elde edeceğimiz gelirle Gazze'deki çocuklara yardım etmeyi düşünüyoruz. Çok üzülüyorum, 50 bin kadın, çocuk hiç ayırt etmeden hepsini öldürüyor İsrail, zulme karşıyız." dedi.

15 yaşındaki Elif Nisa Köse ise soykırımın bir yıldır sürdüğünü anımsatarak, "Bugün tam 1 yıl oldu. Biz de bu bilinci okulumuzdaki öğrencilere aşılamak için bugün burada bir etkinlik yaptık. Sadece bu etkinlikle kalmadık, okulumuzda bir sürü konferanslar düzenliyoruz. Çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bugün de Gazze'ye yardım amaçlı bir meyve suyu, simit satış etkinliğimiz oldu. Öğrencilere bu bilinci aşılamak bizi çok mutlu ediyor açıkçası. Çünkü çok önemli ve maneviyat açısından bizim için çok değerli. Buradan elde edeceğimiz geliri Gazze'deki çocuklara, kadınlara, orada ihtiyaç sahibi olan herkese yollamayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Türk Telekom, Filistin, Güncel, İsrail, amasya, Eğitim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da Öğrencilerden Filistin'e Limonata Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:31 Bakan Uraloğlu Discord’u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil Bakan Uraloğlu Discord'u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil
13:08 Tekirdağ’da istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber Tekirdağ'da istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber
12:54 Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma
11:57 Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti
11:37 Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv’e füze saldırısı başlattı Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv'e füze saldırısı başlattı
00:12 İsrail’den Beyrut’a peş peşe yoğun bombardıman, Hizbullah’tan şiddetli misilleme İsrail'den Beyrut'a peş peşe yoğun bombardıman, Hizbullah'tan şiddetli misilleme
23:35 Sur canisi Semih Çelik’in sıkça girdiği forum sayfası erişime kapatıldı Sur canisi Semih Çelik'in sıkça girdiği forum sayfası erişime kapatıldı
23:25 Giovanni van Bronckhorst’dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf Giovanni van Bronckhorst'dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf
23:08 Okan Buruk’tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler Okan Buruk'tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler
22:50 Erden Timur’dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj Erden Timur'dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj
22:33 Sur canisinin şokunu atlamadan ’Bari onu kurtaralım’ çığlığı: Senin kafanı keserim Sur canisinin şokunu atlamadan 'Bari onu kurtaralım' çığlığı: Senin kafanı keserim
21:50 Kız yurdunda panik Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı Kız yurdunda panik! Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı
21:40 İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler
21:36 Adana Demirspor’da başkan Murat Sancak görevi bıraktı Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak görevi bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 14:49:25. #1.13#
SON DAKİKA: Amasya'da Öğrencilerden Filistin'e Limonata Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.