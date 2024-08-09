Amasya\'da Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB\'ye yeni parseller tahsis edildi

Güncel

Amasya'nın Suluova ilçesindeki Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesine (TDİ Besi OSB) ilave edilen 35 parselden kalan 16 parsel, kurayla hak sahiplerine tahsis edildi.

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, TDİ Besi OSB Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen kura çekim töreninde yaptığı konuşmada, TDİ Besi OSB'nin Türkiye'ye örnek olabilecek, model bir uygulama olduğunu söyledi.

TDİ OSB uygulamasının başarıya ulaşması için herkesin özveriyle çalışması gerektiğini belirten Doruk, yeni parsellerin yatırımcılara hayırlı olmasını temenni etti.

AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek ise TDİ Besi OSB'nin Türkiye'de ilk defa Suluova'da kurularak uygulandığını ve başarılı olduğunu vurguladı.

Buradaki işletmelerin Türkiye'deki kırmızı et üretimine önemli katkı sağladığının altını çizen İpek, "Türkiye'de üretilen kırmızı etin yüzde 5'inden fazlası Suluova'da üretiliyor. Bu konuyla ilgili tecrübeli aile işletmeleri besicilikte çok başarılı oldu. Bu başarıdan dolayı TDİ Besi OSB'ye yeni bir genişleme alanı Valiliğimiz, Tarım ve Orman Bakanlığımız ve bizlerin gayretiyle oluşturularak hizmete sunuldu." dedi.

Genişleme alanındaki parsellere et üretiminde ehil kişilerin başvurduğunu anlatan İpek, "Yeni bir istihdamın olduğu ve kırmızı et üretiminin yapıldığı yeni genişleme alanımız faaliyete geçecek. Binlerce hayvan burada yetiştirilecek ve birçok istihdam olacak. Suluova ilçesinde Amasya ve Türkiye ekonomisine katma değer kazandıracak güzel yeni bir müessese kuruldu. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 625 dekardan oluşan yeni genişleme alanındaki 35 besi parselinden kalan 100 baş kapasiteli 8 parsel ve 200 baş kapasiteli 8 parsel için kura çekildi.

Programa, Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, Suluova Belediye Başkanı Rifat Uzun, TDİ Besi OSB Müdürü Hasan Şen de katıldı.