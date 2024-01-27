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Amasya'da Ters Yönden Geçen Sürücüye Para Cezası - Son Dakika
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Amasya'da Ters Yönden Geçen Sürücüye Para Cezası

Amasya'da dron ile yapılan denetimde ters yönden geçtiği tespit edilen hafif ticari araç sürücüsüne 690 TL para cezası kesildi. Sürücü, ceza işlemi sırasında gazetecilerin sorusu üzerine ters yön olduğunu bildiğini söyledi.

Amasya\'da Ters Yönden Geçen Sürücüye Para Cezası
27.01.2024 - 17:25,
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AMASYA'da ters yönden geçtiği dron ile tespit edilen hafif ticai araç sürücüsü Burhan Ünal'a, 690 TL para cezası kesildi.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücülere yönelik trafik kontrolü yaptı. Kimlik kontrolleri yapılan sürücüler, trafik kurallarına uymaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıldı. Kent merkezinde bulunan 55 Evler Mahallesi Ataşehir mevkisi tek yön olan alt geçitte trafik polisleri tarafından dron ile denetim gerçekleştirildi. Ters yönden geldiği tespit edilen hafif ticari araç sürücüsü Burhan Ünal'a 690 TL para cezası kesildi. Ceza işlemi sırasında gazetecilerin 'ters yön olduğunu biliyor muydunuz' sorusu üzerine Ünal, 'Ters yön olduğunu biliyordum' dedi. (DHA)

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Amasya'da Ters Yönden Geçen Sürücüye Para Cezası - Son Dakika
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