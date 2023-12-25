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Amasya'da yolcu otobüsü çamura saplandı, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Amasya'da yolcu otobüsü çamura saplandı, 6 kişi yaralandı

Amasya'da meydana gelen trafik kazasında, Tokat'tan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsü yoldan çıkarak çamura saplandı. Kazada 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

25.12.2023 - 09:24,  Güncelleme: 09:26
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AMASYA'da yolcu otobüsü yoldan çıkarak çamura saplandı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam Aydınca mevkisinde meydana geldi. Tokat'tan İstanbul'a giden Hüseyin Yurtseven yönetimindeki 60 BR 888 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak çamura saplandı. 33 yolcusu bulunan otobüste, Döndü Başkara, Dilek Say, Meryem Bakar, Cemal Solmaz, Leyla Solmaz ve Büşra Okur hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Amasya\'da yolcu otobüsü çamura saplandı, 6 kişi yaralandı
Kaynak: DHA
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