Amasya'nın Çiğdemlik köyünde erik ağacı, ekim sonunda sıcak havada çiçek açtı - Son Dakika
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Amasya'nın Çiğdemlik köyünde erik ağacı, ekim sonunda sıcak havada çiçek açtı

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Amasya\'nın Çiğdemlik köyünde erik ağacı, ekim sonunda sıcak havada çiçek açtı
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Amasya\'nın Çiğdemlik köyünde erik ağacı, ekim sonunda sıcak havada çiçek açtı
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Amasya'nın Çiğdemlik köyünde bir erik ağacı, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerindeyken ekim sonunda beyaz çiçekler açtı. Köy sakinleri, sonbaharda çiçek açan ağacı cep telefonuyla kaydedip şaşkınlıkla izlediklerini belirtti.

Amasya'da bir erik ağacının ekim ayının son günlerinde çiçek açması ilgi çekti.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Amasya'da sonbaharda yaprak dökmesi gereken merkeze bağlı Çiğdemlik köyündeki bir erik ağacı beyaz çiçeklerle bezendi.

Sonbaharın serin havasına ve dökülen yapraklara rağmen dallarında çiçek açan ağacı gören köy sakinleri, bu durumu cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Köy sakinleri, ilkbaharı müjdeleyen çiçeklerin ekim ayının sonunda açmasını şaşkınlıkla izlediklerini belirtti.

Kaynak: AA
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