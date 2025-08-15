Amasya'nın Kızları Dünya Şampiyonu Oldu

Amasya'da yaşayan 10 yaşındaki Mihrimah ve 13 yaşındaki Yasemin Alıcıoğlu kardeşler, annelerinden öğrendikleri Türk zeka ve strateji oyunu mangala ve dokuz kumalakta dünya şampiyonu oldu.

Yasemin 8, Mihrimah ise 6 yaşında mangala ve dokuz kumalak oynamayı anneleri Canan Alıcıoğlu'ndan öğrendi.

Daha sonra her fırsatta bu oyunları oynayan Alıcıoğlu kardeşler, birçok turnuvaya katıldı.

Kardeşler, Çekya'da 21-28 Temmuz'da düzenlenen ve Kazakistan, Çekya, Ukrayna, Kore, İspanya ve Türkiye'den yarışmacıların katıldığı Czech Open 2025 Zeka Oyunları Dünya Şampiyonası'nda da mücadele etti.

Yasemin mangalada, kardeşi Mihrimah Alıcıoğlu ise dokuz kumalak kadınlar kategorilerinde altın madalya kazanmanın gururunu yaşadı.

"Ülkemi çok iyi temsil edeceğimi, gururlandıracağımı düşünüyorum"

Mihrimah Alıcıoğlu, AA muhabirine, turnuva için çok çalıştığını ve emeklerinin karşılığını aldığını söyledi.

Bu süreçte en büyük destekçisinin annesi olduğunu dile getiren Alıcıoğlu, "Bu oyunlara 6 yaşında başladım, şu an 10 yaşındayım. Bu oyunu annem sayesinde öğrendim ve bu oyunda ilerlemekten çok mutluyum. Şimdiki hedefim milli takıma seçilmek. Eğer seçilirsem ülkemi çok iyi temsil edeceğimi, gururlandıracağımı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Yasemin Alıcıoğlu ise mangalanın kendisi için yaşam tarzı haline geldiğini anlatarak, "Bu yaşımda hala devam ediyorum ve şu anda uluslararası mecralarda ülkemi temsil ediyorum. Kazandığım başarılardan dolayı gurur duyuyorum. Bundan sonraki hedefim de Mangala Milli Takımı'na katılabilmek ve ülkemi başka mecralarda da temsil edebilmek." dedi.

Dokuz Kumalak ve Mangala Oyunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 50 yaşındaki anne Canan Alıcıoğlu da yıllar önce Sarıkamış'ta görev yaparken can sıkıntısından zeka oyunlarıyla ilgilenmeye başladığını ve mangalayla tanıştığını belirtti.

Oyunu çok sevdiğini dile getiren Alıcıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Evde oynarken 2 kızımın dikkatini çekti, o zaman küçüklerdi. Biri 6, biri 8 yaşındaydı. 'Ne yapıyorsun?' diye sorduklarında onlara da öğrettim, onlarla birlikte oynamaya başladık. Babamız olaya dahil oldu, evde tatlı bir rekabetle ilerledik, mutluyuz, gururluyuz. Amacımız, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu bünyesine katılan mangalada milli takıma seçilip ülkemizi Kırgızistan'da yapılacak yarışmalarda temsil etmek."