Amasya\'nın Taşova ilçesinde AK Parti Seçim İrtibat Bürosu açıldı

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Amasya'nın Taşova ilçesinde AK Parti Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışı gerçekleştirildi.

Atatürk Bulvarı'nda bulunan büronun açılışında konuşan, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, bu seçimde yine milletin Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında toplanacağını ifade etti.

İpek, "Türkiye büyüyecek diye korkanlar var. Taşova halkının bu yerel seçimde de AK Parti'nin etrafın da toplanarak, belediye başkanımıza büyük destek vererek ama en önemlisi 'biz Taşova olarak AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasındayız, onu destekliyoruz' diyerek çok yüksek bir destek vermeye hazır olduğunu görüyorum. Rabbim bizi size hizmet etmekten geri koymasın." diye konuştu.

AK Parti Taşova Belediye Başkan adayı Bayram Öztürk ise 10 yılda önemli hizmetler yapmanın yanında umudu ve hevesi kırılan Taşova'nın yeniden ayağa kalkmasını, yeniden umutlanmasını sağladıklarını söyleyerek bundan sonra da vatandaşın teveccühü ile çok daha iyi hizmet edeceklerini söyledi.

Yapılan konuşmalardan sonra, seçim irtibat bürosunun açılışı gerçekleştirildi.