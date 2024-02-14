Amasya Üniversitesi Merzifon MYO Akademik Kurul Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Amasya Üniversitesi Merzifon MYO Akademik Kurul Toplantısı Yapıldı

Amasya Üniversitesi Merzifon MYO Akademik Kurul Toplantısı Yapıldı

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi başkanlığında Merzifon Meslek Yüksekokulu (MYO) Akademik Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, üniversitenin gelişimi ve yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Rektör Turabi, Amasya Üniversitesinin köklü bir eğitim kurumu olduğunu vurgulayarak, akademik personelden TÜBİTAK başta olmak üzere projeler üzerinde çalışmalarını istedi.

14.02.2024 16:43
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Amasya Üniversitesi Merzifon Meslek Yüksekokulu (MYO) Akademik Kurul Toplantısı yapıldı.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi başkanlığında MYO binasında gerçekleştirilen toplantıda yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Rektör Turabi, burada yaptığı konuşmada, Amasya Üniversitesinin günden güne gelişerek güçlü bir eğitim kurumu haline geldiğini belirtti.

Kendisini sürekli yenileyen ve büyüten köklü bir üniversite olduklarını dile getiren Turabi, "Yeni eğitim ve öğretim döneminin hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Bir ihtiyacınız olduğunda bana doğrudan iletebilirsiniz. Göreve geldiğim 6 ay gibi kısa bir zaman içerisinde 90 akademik, 37 idari kadro aldık ve hizmete başlattık. Allah'a şükürler olsun bu bizim ve üniversitemiz için çok ciddi bir başarıdır. Sizin akademik gayretleriniz de var. Sizlerden istirhamım özellikle TÜBİTAK başta olmak üzere projeler üzerinde çalışmanızdır. İnşallah daha güzel çalışmalara hep birlikte imza atarız." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Merzifon Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Onur Çapkulaç ve akademik personel katıldı.

Kaynak: AA

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