Amasya Üniversitesi Öğrencileri ve Akademisyenleri İsrail\'in Filistin Kampına Saldırıyı Protesto Etti

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Amasya Üniversitesi (AÜ) öğrencileri ve akademisyenleri İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırıyı protesto etti.

Öğrenciler ve akademisyenler, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi önünde toplandı.

Öğrenciler "Özgür Filistin", "Filistin'in yanındayız", "Filistin'e özgürlük" yazılı pankartları açarak slogan attı.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, dünyanın dört bir yanında Filistin'e destek gösterilerinin olduğunu söyledi.

İsrail'in, evlerinden edilen masum insanların kaldığı çadırlara saldırı düzenlemesinin tek kelimeyle alçaklık olduğunu ifade eden Turabi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşgalci İsrail'in, Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını savaş uçaklarıyla bombalayarak, masum sivilleri diri diri ateşe verdiği saldırıyı şiddet ve nefretle kınıyorum. Bu katliamdan, Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma kararını yok sayan işgalci İsrail yönetimi kadar ABD ve ABD Başkanı Joe Biden da sorumludur. İsrail'in Gazze'ye yönelik 8 aydır aralıksız sürdürdüğü saldırılara karşı tüm dünya ülkelerini, dünya halklarını, İsrail'i durdurmak için harekete geçmeye çağırıyorum. Bugün hepimiz, Refah'taki Birleşmiş Milletler kampındaki diri diri yakılan Filistinli mültecileriz. İsrail işgalcidir, katildir."

Protesto, yapılan duanın ardından sona erdi.