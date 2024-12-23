Ambulans Helikopter Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla'daki ambulans helikopter kazasında hayatını kaybeden Dr. Cengiz Coşkun ve sağlık personeli Selçuk Saykal'ın cenazesi, Antalya'da toprağa verildi.
Menteşe ilçesinde, dün Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinin binasına çarparak düşen ambulans helikopterde yaşamını yitirenlerden Dr. Coşkun ve sağlık personeli Saykal'ın cenazeleri, düzenlenen anma töreninin ardından Kurşunlu Mezarlığı Camisine getirildi.
Burada kılınan namazın ardından Coşkun ve Saykal'ın cenazeleri, Kurşunlu Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine Coşkun ve Saykal'ın ailesinin yanı sıra Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, Antalya Valisi Hulusi Şahin, kent protokolü ve sağlık çalışanları katıldı.
Muğla'da dün sabah saatlerinde Menteşe ilçesindeki Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinin binasına çarparak düşen ambulans helikopterdeki sorumlu pilot Tamer Gönül, pilot Bayram Çiçek, doktor Cengiz Coşkun ve sağlık personeli Selçuk Saykal hayatını kaybetmişti.
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