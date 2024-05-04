Amed Sportif Faaliyetler Trendyol 1. Lig\'e yükseldi

AHMET ÜN
(DİYARBAKIR) – Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grubu'nun şampiyonu Amed Sportif Faaliyetler oldu. Sezonun son karşılamasını Diyarbakır Stadyumu'nda konuk ettiği Menemen Belediyespor ile 0-0 berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler, sezonu şampiyon tamamlayarak Trendyol 1. Lig'e yükseldi.
33 bin kişi kapasiteli stadyum Amedspor taraftarları tarafından tamamen dolarken, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da maçı izlemeye gelenler arasında yer aldı. Statta yer bulamayan taraftarlar için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Parkorman ve Kent Meydanı'na dev ekranlar kuruldu.
Maçın bitiminin ardından kent sakinleri, Amed Sportif Faaliyetleri'nin şampiyonluğunu Diyarbakır'ın dört bir yanında toplanarak halay çekip, havai fişek ve yaktıkları meşalelerle kutladı.
Kent genelinde coşkulu kutlamalar sürüyor.
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