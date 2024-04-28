Amedspor, Somaspor\'u mağlup ederek şampiyonluk yolunda avantaj sağladı

Güncel

AHMET ÜN

(DİYARBAKIR)- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grubu'nun lideri Amed Sportif Faaliyetler, konuk olduğu Somaspor'u karşılaşmanın 49'uncu dakikasında Oktay Aydın'ın bulduğu golle 1-0 yenerek, ligin bitmesine 1 hafta kala şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde etti. Somaspor'u sahasında mağlup etmesiyle 80 puana ulaşan, 11 averaj ve 3 puan farkla Kastamonuspor'un önüne geçen Amedspor'un başarısı Diyarbakır'da coşkuyla kutlanıyor.

Somaspor maçında hakemin son düdüğü çalmasının ardından Amed Sportif Faaliyetleri taraftarları cadde ve meydanlara akın etti. Merkez Yenişehir ilçesindeki Yaşar Kemal Caddesi'nde toplanan yüzlerce taraftar, takımlarının başarısını meşale ve havai fişeklerle kutladı.

Kent geneline yayılan kutlamalar sürüyor.