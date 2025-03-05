Amor'dan Özel'e Destek Mesajı

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(ANKARA) - Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, "CHP'nin Türkiye'deki demokratik reformlar konusundaki kararlılığını duymak cesaret verici. Türk toplumunun çoğulculuğunu anlamak çok önemli" dedi.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Amor, Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu'nun grup toplantısında konuşmak üzere Brüksel'de bulunan CHP Genel Başkanı Özel ile görüştü. Amor'un görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkçe "Hoş geldiniz" ifadeleri yer aldı. Amor'un paylaşımı şöyle:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve üst düzey CHP heyetiyle Brüksel ziyaretleri sırasında Avrupa Parlamentosu'nda bir araya gelmekten büyük memnuniyet duydum. CHP'nin Türkiye'deki demokratik reformlar konusundaki kararlılığını duymak cesaret verici. Türk toplumunun çoğulculuğunu anlamak çok önemli. Hoş geldiniz!"