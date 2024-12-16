Ampute Çocuk Gazze'de Patenle Yürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ampute Çocuk Gazze'de Patenle Yürüyor

İsrail saldırısında iki bacağı ampute edilen 6 yaşındaki çocuk, patenle sürünerek yürüyor.

16.12.2024 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun saldırısında yaralanan ve iki bacağı da ampute edilmek zorunda kalan Gazzeli çocuğun paten yardımıyla sürünerek yürümeye çalıştığı anları gösteren görüntü sosyal medyada paylaşıldı.

Filistinli sivil savunma görevlisi Kerim el-Hassani sosyal medya hesabından, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde 2 bacağı ampute edilen Filistinli bir çocuğun görüntüsünü yayınladı.

Görüntüde yer alan Filistinli çocuğun 2 bacağı da ampute edildiği için eliyle hareket ettirdiği paten yardımıyla sürünerek yürümeye çalıştığı görülüyor.

Hassani, adı Muhammed Said olan 6 yaşındaki Gazzeli çocuğun İsrail saldırısında yaralandıktan sonra 2 bacağının da ampute edilmek zorunda kaldığını belirtti.

Patenle sürünerek yürümeye çalışan Said'e Gazze kentinde İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadır kampta tesadüfen denk geldiğini söyleyen Hassani, "Buradan çadırların olduğu yerden geçerken tesadüfen onu (Said'i) gördüm ve kayıt almaya başladım. O halini görünce çok şaşırdım ve ne diyeceğimi bilemedim." ifadesini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırıları nedeniyle Gazze'de 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 55 bin 28 Filistinli öldü, 106 bin 962 kişi yaralandı.

Tıbbi imkanların yeterli olmaması nedeniyle çok sayıda çocuğun da aralarında olduğu yüzlerce Filistinlinin uzvu ampute edilmek zorunda kaldı.

İsrail'in yeterli insani yardım girişine izin vermemesi nedeniyle Gazze'de anestezi olmadan çok sayıda çocuğun kolu veya bacağı ampute edilmek zorunda kaldığı anların görüntüleri paylaşıldı.

Birleşmiş Milletler'e göre, Gazze, nüfusuna oranla dünyada en fazla ampute edilen çocuğun bulunduğu bölge.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Muhammed Said, Sosyal Medya, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Sağlık, Dünya, Medya, Çocuk, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ampute Çocuk Gazze'de Patenle Yürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:37 Almanya’da meclis, erken seçim için kararını verdi Almanya'da meclis, erken seçim için kararını verdi
18:35 SP’li Kaya’nın “Çözüm süreci“ göndermesine Sırrı Süreyya Önder’in yanıtı bomba SP'li Kaya'nın "Çözüm süreci" göndermesine Sırrı Süreyya Önder'in yanıtı bomba
17:59 Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak
17:58 Kredi kartı limitleriyle ilgili iddiaya BDDK’dan açıklama Kredi kartı limitleriyle ilgili iddiaya BDDK'dan açıklama
17:15 Günler sonra sessizliğini bozan Esad’ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
09:28 İbrahim Kalın’ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
09:16 Dolar haftaya yeni rekorla başladı Dolar haftaya yeni rekorla başladı
09:10 Mert Hakan Yandaş’ın küfrettiği anlar ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın küfrettiği anlar ortaya çıktı
08:49 Mine Tugay’dan iddialı paylaşım Mine Tugay'dan iddialı paylaşım
07:57 Colani, Suriye’de yeni para birimine geçileceğini duyurdu Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu
07:13 Şişli’de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü Şişli'de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü
07:09 İsrail, Suriye’yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı İsrail, Suriye'yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 19:04:10. #1.13#
SON DAKİKA: Ampute Çocuk Gazze'de Patenle Yürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.