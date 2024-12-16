Ampute Çocuk Gazze'de Patenle Yürüyor

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İsrail ordusunun saldırısında yaralanan ve iki bacağı da ampute edilmek zorunda kalan Gazzeli çocuğun paten yardımıyla sürünerek yürümeye çalıştığı anları gösteren görüntü sosyal medyada paylaşıldı.

Filistinli sivil savunma görevlisi Kerim el-Hassani sosyal medya hesabından, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde 2 bacağı ampute edilen Filistinli bir çocuğun görüntüsünü yayınladı.

Görüntüde yer alan Filistinli çocuğun 2 bacağı da ampute edildiği için eliyle hareket ettirdiği paten yardımıyla sürünerek yürümeye çalıştığı görülüyor.

Hassani, adı Muhammed Said olan 6 yaşındaki Gazzeli çocuğun İsrail saldırısında yaralandıktan sonra 2 bacağının da ampute edilmek zorunda kaldığını belirtti.

Patenle sürünerek yürümeye çalışan Said'e Gazze kentinde İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadır kampta tesadüfen denk geldiğini söyleyen Hassani, "Buradan çadırların olduğu yerden geçerken tesadüfen onu (Said'i) gördüm ve kayıt almaya başladım. O halini görünce çok şaşırdım ve ne diyeceğimi bilemedim." ifadesini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırıları nedeniyle Gazze'de 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 55 bin 28 Filistinli öldü, 106 bin 962 kişi yaralandı.

Tıbbi imkanların yeterli olmaması nedeniyle çok sayıda çocuğun da aralarında olduğu yüzlerce Filistinlinin uzvu ampute edilmek zorunda kaldı.

İsrail'in yeterli insani yardım girişine izin vermemesi nedeniyle Gazze'de anestezi olmadan çok sayıda çocuğun kolu veya bacağı ampute edilmek zorunda kaldığı anların görüntüleri paylaşıldı.

Birleşmiş Milletler'e göre, Gazze, nüfusuna oranla dünyada en fazla ampute edilen çocuğun bulunduğu bölge.