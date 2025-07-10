Amsterdam, Doğu Türkistan Adını Destekledi

Hollanda'da Amsterdam Belediye Meclisi, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi için "Doğu Türkistan" adının kullanılmasını destekleme kararı aldı.

Amsterdam Belediye Meclisi, DENK Partisi Belediye Meclis Üyesi Süleyman Koyuncu tarafından sunulan "Zulmü gören, Doğu Türkistan'ı tanır" başlıklı teklifi görüştü.

Belediye Meclisinde yapılan oylamada teklif, 13'e karşı 26 "evet" oyuyla kabul edildi. Böylece Amsterdam Belediyesi, Çin'in "Sincan Uygur Özerk Bölgesi" için "Doğu Türkistan" adının kullanılmasını destekledi.

"Amsterdam zulme uğrayan halkın yanında durdu"

Teklifi sunan DENK Partisi Belediye Meclis Üyesi Süleyman Koyuncu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Amsterdam, bugün sadece bir isim tercih etmedi, zulme uğrayan bir halkın yanında olduğunu ilan etti. Uygurların tarihini, kültürünü ve kimliğini tanıdı. Bu karar, insan hakları, özgürlük ve kültürel kimlik mücadelesi veren herkes için bir umut ışığıdır." dedi.

Koyuncu, "Amsterdam Belediye Meclisi, aldığı bu kararla vicdanın sesi oldu." ifadelerini kullandı.

Teklifte "sömürgeci tanımlama" vurgusu

Belediye kararının temelini oluşturan Koyuncu'nun teklifinin gerekçesinde, bölgenin Uygurlar tarafından kendi tarihlerini, kültürlerini ve kimliklerini yansıtan "Doğu Türkistan" adıyla anılmasını tercih ettiği belirtilirken, "Dünyadaki Uygurlar 'Doğu Türkistan' adını kullanmayı tercih etmektedir, çünkü Çin'in kullandığı 'Sincan' (Yeni Toprak) terimi, kimliklerini inkar eden sömürgeci bir tanımlama olarak algılanmaktadır." ifadeleri yer aldı.

Teklifte, uluslararası insan hakları örgütleri, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Hollanda parlamentosunun Uygur nüfusuna yönelik dil, kültür ve kimlik silinmesi dahil insan hakları ihlalleri konusunda ciddi endişelerini dile getirdiği belirtildi.

Kararda, "Meclis, Amsterdam'daki birçok Uygur'un ana vatanlarına 'Doğu Türkistan' olarak atıfta bulunduğunu kabul etmektedir. Meclis, 'Sincan' teriminin kullanımının birçok kişi için acı verici olduğunu, çünkü baskı ve kültürü yok saymayla ilişkilendirildiğini kabul etmektedir. 'Doğu Türkistan' adının kullanılması Amsterdam'ın kültürel özerklik, insan hakları ve ifade özgürlüğü değerleriyle uyum içindedir." ifadeleri yer aldı.