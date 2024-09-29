Anadolu Efes, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Kazandı

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Anadolu Efes, 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kaldırdı.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde ve ING Türkiye Kupası'nda geçen sezon şampiyon olan Fenerbahçe Beko ile lig ikincisi ve kupa finalisti Anadolu Efes, 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi.

İstanbul'da yapımı tamamlanan Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılış gününde oynanan maçı lacivert-beyazlılar 83-82 galip tamamladı.

Anadolu Efes'in 14. kez zafere ulaştığı organizasyonun kupa töreni gerçekleştirildi. Lacivert-beyazlı takımın teknik ekibi ve oyuncularına madalya ve kupalarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Kupayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden takım kaptanı Shane Larkin aldı.

Kulüp başkanı Tuncay Özilhan'ın yanı sıra takım kaptanları Larkin ve Rodrigue Beaubois, kupayı kaldırmadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Lacivert-beyazlı takım, konfeti eşliğinde kupayı kaldırarak büyük sevinç yaşadı.

Erdoğan, daha sonra Fenerbahçeli basketbolcuları kutladı.

Finalist Fenerbahçe Beko'ya ödülünü Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kaptan Melih Mahmutoğlu'na takdim etti.

Karşılaşmanın hakemleri Yener Yılmaz, Kerem Baki, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu'na günün anısına plaketlerini ise FIBA Başkanı Sheikh Saud Ali Al Thani verdi.

En değerli oyuncu Bryant

Müsabakanın en değerli oyuncusu Anadolu Efes'ten Elijah Bryant oldu.

Karşılaşmayı 21 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistle tamamlayan ABD'li oyun kurucu, 25 verimlilik puanıyla maçın en değerli oyuncusu seçildi.

Tecrübeli basketbolcuya ödülünü Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu takdim etti.