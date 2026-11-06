Anadolu Feneri açıklarında karaya oturan gemiden 13 personel karadan kurtarıldı - Son Dakika
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Anadolu Feneri açıklarında karaya oturan gemiden 13 personel karadan kurtarıldı

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Kocaeli'den Ukrayna'ya seyir halindeyken Anadolu Feneri açıklarında makine arızası yaşayan 97 metrelik BYB OTHELLO gemisi karaya oturdu. Denizden müdahalenin uygun olmaması nedeniyle kara tahlisiye ekibince varagele sistemiyle 13 personelin tamamı tahliye edildi.

Anadolu Feneri açıklarında makine arızası nedeniyle karaya oturan kuru yük gemisindeki 13 personel tahliye edildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kocaeli'den Ukrayna'ya seyir halindeyken Anadolu Feneri açıklarında makine arızası yaşayan 97 metre boyundaki BYB OTHELLO isimli kuru yük gemisi karaya oturdu.

Gemiyi kurtarmak için Bayrak-1 botu ve Kurtarma-11 römorkörü olay yerine yönlendirildi.

Ağır hava ve deniz şartlarından dolayı yardım ve tahliye talebinde bulunan gemiye, denizden müdahalenin uygun olmaması nedeniyle karadan tahliye işlemi yapıldı. Kara tahlisiye (can kurtarma) ekibince, geleneksel varagele sistemiyle 13 personelin tamamı emniyetle tahliye edildi.

Kaynak: AA
KocaeliGüncelSon Dakika

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