Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Programı Edirne'de devam ediyor - Son Dakika
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Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Programı Edirne'de devam ediyor

Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Programı Edirne\'de devam ediyor

Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Edirne'de öğretmenlerle bir araya gelerek Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Programı'nın ilerleyişini değerlendirdi. Program kapsamında 9 okulda 90 öğrenci, danışman öğretmenler eşliğinde Mustafa Kutlu, Cengiz Aytmatov ve Tarık Buğra'nın eserlerini okumaya devam ediyor. Programın amacı, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak, kültürel gelişimlerini sağlamak ve milli değerlere bağlı bireyler yetiştirmektir.

31.05.2024 14:51
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Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Yürütme Kurulu Başkanı ve Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Programı kapsamında öğretmenlerle bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Güçlü, müdürlüğün Tunca Toplantı Salonu'nda programın amacı, işlevi ve bugün gelinen noktada Edirne'de sürdürülen çalışmaları değerlendirdi.

Programın Edirne'de 9 okulda uygulandığını ifade eden Güçlü, "13 öğretmenin danışmanlığında, 90 öğrenci ile Mustafa Kutlu, Cengiz Aytmatov ve Tarık Buğra okumaları devam etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı ile Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Programı arasındaki iş birliği çerçevesinde öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak, kültürel yönden gelişimlerini sağlamak ve milla manevi değerlerine bağlı bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır." diye konuştu.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin ve İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı da katıldı.

Dünya Tütünsüz Günü

Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak, Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bayrak, mesajında, gençleri hedef alan en büyük tehlikenin tütün olduğunu belirtti.

Elektronik sigara ve nikotin kesecikleri gibi ürünlerin gençler arasında giderek daha popüler hale geldiğini ve sağlık sorunu risklerini artırdığını ifade eden Bayrak, "2022 yılı verilerine göre dünya genelinde 13-15 yaş arası en az 37 milyon genç bir şekilde tütün kullanıyor. Tütün endüstrisi gençlere ulaşabilmek için her türlü taktiğe başvuruyor." dedi.

Gelecek nesillere daha sağlıklı ve tütünsüz bir yaşam sunulması gerektiğini belirten Bayrak, şunları kaydetti:

"Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) ile bağımlı bireylere ve yakınlarına ücretsiz ayaktan psikososyal destek hizmeti verilmektedir. Türkiye'nin 81 ili ve Kıbrıs'ta olmak üzere toplam 107 YEDAM bulunmaktadır. YEDAM'a 115 danışma hattı üzerinden ulaşılabilmektedir.

Jandarmadan bilgilendirme

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla vatandaşları bilgilendirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma vatandaşlara tütün kullanımının hem sağlık hem de çevre üzerindeki olumsuz etkilerini anlattı.

Hem tütün ürünlerinin hem de elektronik sigaraların insan sağlığını ve çevreyi tehdit ettiği konusunu aktaran ekipler, vatandaşları 24 saatlik sigara bırakma kampanyasına davet etti.

Kaynak: AA

Cengiz Aytmatov, Tarık Buğra, Sami Güçlü, Edirne, Çevre, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Programı Edirne'de devam ediyor - Son Dakika

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