Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde akıcı yoğunluk sürüyor.
Sabah saatleri itibarıyla otoyolun özellikle Karadeniz - Gerede bağlantı noktası Köroğlu rampası ve Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde, yoğunluk akıcı trafik şeklinde devam ediyor.
Otoyolun Ankara yönünde ise ulaşım normal seyrediyor. D-100 kara yolunun Bolu kesiminde Ankara ve İstanbul yönünde de ulaşım normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Anadolu Otoyolu'nda Dönüş Yoğunluğu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?