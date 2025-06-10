Anadolu Otoyolu\'nda Dönüş Yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde akıcı yoğunluk sürüyor.

Sabah saatleri itibarıyla otoyolun özellikle Karadeniz - Gerede bağlantı noktası Köroğlu rampası ve Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde, yoğunluk akıcı trafik şeklinde devam ediyor.

Otoyolun Ankara yönünde ise ulaşım normal seyrediyor. D-100 kara yolunun Bolu kesiminde Ankara ve İstanbul yönünde de ulaşım normale döndü.