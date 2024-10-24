Anadolu Otoyolu'nda Tanker-Otomobil Kazası

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tanker ile otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
Otoyolda Ankara istikametine seyreden Kadir K. idaresindeki 06 EHC 824 plakalı soda yüklü tanker, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Abant gişeleri mevkisinde kontrolden çıktı.
Demir bariyerleri aşarak karşı şeride geçen tanker, İstanbul yönünde ilerleyen Mirzeydin A. yönetimindeki 06 BJT 816 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Bölgede kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.
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