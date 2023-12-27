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Anadolu Otoyolu'nda tırın damperi tabelaya çarptı, Ankara istikameti trafiğe kapandı - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda tırın damperi tabelaya çarptı, Ankara istikameti trafiğe kapandı

Kocaeli geçişinde meydana gelen kazada, Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tırın açık kalan damperi, elektronik trafik işaret tabelasına çarparak tabela yola devrildi. Olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi ve damperi kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Otoyolu\'nda tırın damperi tabelaya çarptı, Ankara istikameti trafiğe kapandı
27.12.2023 - 18:43,
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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde tırın açık kalan damperinin tabelaya çarpması nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

Otoyolun Körfez kesimi Gişeler mevkisinde, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tırın açık kalan damperi, elektronik trafik işaret tabelasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tabela yola devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönü ulaşıma kapatıldı. Ekiplerin, damperi ve yola düşen tabelayı kaldırma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA
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