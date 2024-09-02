Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası sonucu İstanbul yönü ulaşıma kapandı, 3 kişi yaralandı.
Otoyolun İstanbul istikameti Hatipköy mevkisinde yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda 3 tanker, 2 tır ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazaya karışan araçlardan LPG yüklü tanker, bariyerleri aştıktan sonra 30 metre ilerleyerek şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan LPG tankerinde meydana gelen gaz sızıntısı nedeniyle ekipler bölgede önlem aldı.
Kaza nedeniyle ulaşımın kapandığı otoyolun İstanbul istikametinde ekiplerin çalışması sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 3 Yaralı, Ulaşım Kapandı - Son Dakika
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