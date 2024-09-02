Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 3 Yaralı, Ulaşım Kapandı - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 3 Yaralı, Ulaşım Kapandı

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Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yağmurlu havada kayganlaşan yolda 7 araç, 3 tanker ve 2 tırın karıştığı kaza sonrası otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapandı. LPG yüklü bir tanker devrilirken, olay yerine acil durum ekipleri sevk edildi.

02.09.2024 15:16
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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası sonucu İstanbul yönü ulaşıma kapandı, 3 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikameti Hatipköy mevkisinde yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda 3 tanker, 2 tır ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazaya karışan araçlardan LPG yüklü tanker, bariyerleri aştıktan sonra 30 metre ilerleyerek şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan LPG tankerinde meydana gelen gaz sızıntısı nedeniyle ekipler bölgede önlem aldı.

Kaza nedeniyle ulaşımın kapandığı otoyolun İstanbul istikametinde ekiplerin çalışması sürüyor.

Anadolu Otoyolu\'nda Zincirleme Kaza: 3 Yaralı, Ulaşım Kapandı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 3 Yaralı, Ulaşım Kapandı - Son Dakika

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