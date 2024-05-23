Anadolu Üniversitesi\'nde Sağlık İletişimi Sempozyumu başladı

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Anadolu Üniversitesi (AÜ) İletişim Bilimleri Fakültesinin ev sahipliğinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen Sağlık İletişimi Sempozyumu (SİS 2024) başladı.

Fakültedeki Şener Şen Salonu'nda düzenlenen sempozyumda konuşan Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Mehmet Burak Öztop, sempozyumun, alanından ve alanı dışından araştırmacıları bir araya getirerek oldukça önemli bir değerlendirme ortamı sağladığını söyledi.

Sağlık iletişiminin, sağlıkla ilgili bilgilerin paylaşılması ve bu bilgilerin bireyler ve topluluklar üzerinde olumlu bir etki yaratması amacıyla kullanılan bir iletişim türü olduğunu belirten Öztop, "Sağlık iletişiminin, halk sağlığı, sağlık eğitimi, hasta-doktor ilişkileri ve sağlık kampanyaları gibi çeşitli alanlarda kritik bir rol oynadığı hepimiz tarafından bilinmektedir. Amacımız sağlık bilgilerinin anlaşılır, doğru ve erişilebilir olmasını sağlamaktır. Sağlık Bakanlığı olarak iletişim ve sağlık iletişimi arasındaki bağlantıyı nasıl sağlıyoruz? Etkili bir sağlık iletişimi için doğru bilgi aktarımını anlaşılabilir olmayı, ikna edici ya da daha doğrusu teşvik edici olmayı, geri bildirimi ve kültürel farklılıkları önemseyerek hizmet vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Öztop, sağlık iletişiminin, sağlık davranışlarını benimsemiş her bireyin kendi sağlık durumuyla ilgili farkındalığını sağladığını, Sağlık Bakanlığı olarak vatandaşlarla güvenilir ve samimi bir iletişim kurmaya, kurdukları sağlık iletişiminin çift yönlü olmasını sağlamaya çalıştıklarını bildirdi.

Bireylerin sorunlarını, sorularını sormasını ve sağlık profesyonellerinden geri bildirim almasının, bilgilerin doğru anlaşılmasını sağladığını, bu bağlamda Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan sosyal medya biriminin, 7 gün 24 saat hizmet veren Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi ve Merkezi Hekim Randevu Sistemi'yle vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını anlatan Öztop, Sağlık Bakanlığı resmi sosyal medya hesapları üzerinden toplum sağlığını korumaya yönelik bilgilendirme ve farkındalık yaratıcı mesajlar paylaşmaya çalıştıklarını ifade etti.

Avrupa Konseyi, Sağlık Okuryazarlığı Ulusal Eylem Planı'nı dünyada en iyi örnek plan olarak gösterdi

Sağlık konularında doğru ve güncel bilgilerin paylaşılmasının, bireylerin sağlıklarını korumaları ve hastalıklarını önlemek için gerekli olduğunu vurgulayan Öztop, şunları kaydetti:

"Ancak kabul etmeliyiz ki sağlık bilgileri karmaşık ve anlaşılması güç olabilir. Bu nedenle sağlık bilgilerinin herkes tarafından anlaşılabilir şekilde sunulmasına özen gösteriyoruz ve göstermeliyiz. Yalın bir dil kullandığımızda anlaşılır mesajların, sağlık okuryazarlığını arttıracağına inanıyoruz. Bireylerin sağlıkla ilgili bilgilerini anlama, değerlendirme ve kullanma yeteneklerini geliştirmeyi hedefleyen Sağlık Bakanlığı 'Sağlık Okuryazar ve Ulusal Eylem Planı' bireylerin ve toplumların genel sağlık düzeyini yükseltmeyi amaçlayan kapsamlı ve stratejik bir yaklaşımdır. Planda 8 hedef başlığı altında 48 eylem yer almakta ve eylemlerin kendi içinde detaylandırdığı 129 faaliyet bulunmaktadır. Sağlık okur yazarlığı ulusal eylem planımız, Avrupa Konseyi tarafından dünyada en iyi örnek plan olarak gösterilmiştir. Bu yıl içerisinde Avrupa Konseyi tarafından Roma'da düzenlenen çok katılımlı bir program olmuştu. Programa Daire Başkanımız Mustafa Bey katılmıştı. Oldukça ilgi gördü ve en iyi örnek plan olarak sunuldu."

Sağlık Bakanlığında sağlıkta şiddetin önlenmesi ulusal eylem planı hakkında bilgi veren Öztop, bu planın sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemeyi ve bu tür olaylara karşı etkili müdahaleyi amaçlayan stratejik bir plan olduğunu aktardı.

Öztop, "Sağlıkta şiddetin önlenmesi ulusal eylem planı ile hasta ve hasta yakınlarıyla sağlık çalışanlarının iletişimini güçlendirirken sağlık hizmetlerinin etkinliğini arttıracak yeni hediyeler belirlenmiştir. Bizler güven, umut ve doğru bilgilerin rehberleri olmalıyız. Hep birlikte daha sağlıklı, daha mutlu ve daha güçlü bir toplum için çalışmaya devam etmeli ve bu yolda birbirimize olan inancımızı ve sevgimizi kaybetmeden ilerlemeliyiz. Unutmayalım her birimizin içindeki şefkat ve sevgi en güçlü iletişim aracımızdır." değerlendirmesinde bulundu.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ise kriz dönemlerinde sağlıklı bir iletişimin ne kadar önemli olduğunun anlaşıldığını kaydetti.

Erdal, sempozyumda akademisyenlerin, bilim insanlarının, sağlık sektörünün karar vericileri ve çalışanlarının, uygulamacıların ve iletişim dünyasının uygulamacılarının bir araya gelerek sağlıklı bir iletişimin nasıl olması gerektiğini tartışacağını ifade etti.

İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülend Aydın Ertekin de fakülte olarak düzenledikleri sempozyumlar ile toplumun tüm kesimlerine odaklanmaya, toplumsal sorunlara, akademik çerçeveden bakarak çözümler üretmeye devam ettiklerini belirtti.

Sağlık iletişiminin akademik bir araştırma alanı olarak fakültelerinin son yıllarda önem verdiği konular arasında önemli bir yer tuttuğuna dikkati çeken Ertekin, "Son 10 yılda İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından kesintisiz olarak düzenlenen bu sempozyum iletişim bilim dallarının, diğer bilim dallarıyla nasıl çok disiplinli ortak çalışmalar yapabileceğini, açık ve somut bir şekilde bizlere gösteren başarılı bir örnektir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal tarafından Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Mehmet Burak Öztop'a sempozyuma katılım belgesi takdim edildi.

Yarın sona erecek sempozyuma, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici ve diğer ilgililer katıldı.