Anadolu Üniversitesi'nden Öğrencilere Sıcak İkram - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi'nden Öğrencilere Sıcak İkram

Final haftasında öğrencilere çorba, çay ve kahve ikramı büyük ilgi görüyor.

17.01.2025 20:29
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Final haftasına hazırlanan öğrencilere Rektör Adıgüzel'den çorba, çay ve kahve ikramı

Anadolu Üniversitesinin örnek projesi beğeni topluyor

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel:

"Her gün bine yakın öğrencimiz buradan faydalanıyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından başlatılan proje ile sınav haftasında kütüphanede ders çalışan yüzlerce öğrenciye her akşam sıcak çorba, çay ve kahve ikramı yapılıyor. Günde yaklaşık bin öğrencinin faydalandığı ikramlar, büyük beğeni ile karşılanıyor.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü örnek bir projeye imza attı. Öğrenci dostu olarak bilinen Anadolu Üniversitesi, final sınavlarına hazırlanmak için kütüphanede ders çalışan öğrencilere sıcak çorba, çay ve kahve servisine başladı. Her gün akşam 22.00 ile 24.00 saatleri arasında kütüphane önünde dağıtılan yaklaşık bin adet sıcak çorba, çay ve kahve, öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor.

"Her gün bine yakın öğrencimiz buradan faydalanıyor"

Hayata geçirilen proje ile kütüphanedeki öğrencilerin çalışmalarının bölünmediğini, dışarı çıkmak zorunda kalmayan öğrencilerin daha verimli hazırlık yapabildiğini belirten Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, "15 Ocak itibariyle Anadolu Üniversitesi'nde final sınavları başladı. Final sınavları boyunca kütüphanemiz 24 saat açık. Öğrencilerimiz 24 saat boyunca ders çalışıyorlar, çok dışarıya çıkma imkanları olmuyor. Dolayısıyla bizim 22.00-24.00 saatleri arasında arkadaşlara çay, kahve ve çorba ikramımız oluyor. Çalışmalarını bölmemiş oluyorlar. Aralıksız çalışmalarına devam etsinler diye öğrencilerimize böyle bir hizmet vermek istedik. Her gün bine yakın öğrencimiz buradan faydalanıyor. Uygulamamız sınav haftası boyunca devam edecek" dedi.

"Anadolu Üniversitesi gerçekten öğrenciye önem veriyor"

Hayata geçirilen proje ile Anadolu Üniversitesi'nin öğrencisine değer verdiğini ortaya koyduğunu belirten sınıf öğretmenliği öğrencisi Hatice Çetin, "Açıkçası biz çok memnunuz. Saat 22.00 olur olmaz buraya geliyoruz. Zaten sınav dönemi yoruluyoruz. Burada gelip çay ve çorba içip karnımızı doyurmak, sohbet etmek çok iyi geliyor. Yapılan uygulama bizim çok hoşumuza gitti, durumdan memnunuz. Zaten Anadolu Üniversitesi'ni tercih etmemdeki sebep de buydu. Bizimle çok içli dışlılar, öğrenciyi önemsiyorlar. Anadolu Üniversitesi gerçekten öğrenciye önem veriyor" diye geçirdi.

"Gerçekten de iyi ki Anadoluluyuz"

Özel eğitim öğretmenliği öğrencisi Emir Furkan Aydın ise, "Özellikle Eskişehir çok soğuk. Gerçekten bu soğuk günlerde içimiz ısınıyor. Hocamız ve herkese çok teşekkürler. Geçen sene böyle bir şey yoktu. Bu sene var, çok mutluyuz. Gerçekten de iyi ki Anadoluluyuz. Ben iyi bir sıralama yaptım. Çoğu üniversite geliyordu ama Anadolu Üniversitesi'nin şartlarını bildiğim için buraya geldim. Herkese de öneririm" dedi.

"Bu şekilde ilgiyle karşılanmak bizi çok mutlu ediyor, şaşırıyoruz"

Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi birinci sınıf öğrencisi Rojin Gümüşlü, Anadolu Üniversitesi'nde eğitim gördüğü için yaşadığı mutluluğu şu ifadelerle dile getirdi:

"Finallere çalışmak için sabahlamaya geldik. Başkanımız da sağ olsun, her gün bize çay ve çorba dağıtıyor. Hizmetten çok memnunuz. Bu üniversitede okuduğumuz için çok mutluyuz. Biz 1'inci sınıf öğrenciyiz. Üniversiteler hakkında çok bir bilgimiz yok ama bu şekilde ilgiyle karşılanmak bizi de çok mutlu ediyor, şaşırıyoruz. 'Üniversite okumak evet, buymuş' dedirtiyor bize."

Kaynak: İHA

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

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