Anadolu Üniversitesi Öğrencisi Hayatını Kaybetti

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ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Eli Nur Aydın (25), dersten çıktıktan sonra fenalaşarak yere yığıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Aydın, kurtarılamadı.

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi olan Elif Nur Aydın, dün dersten çıktıktan sonra fakülte binası önünde fenalaştı. İhbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Aydın, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aydın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

ANTALYA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Acı haberi alıp Eskişehir'e gelen ailesinin, otopsi işlemlerinin ardından Elif Nur Aydın'ın cenazesini teslim alıp, toprağa verilmek üzere memleketleri Antalya'ya götürüleceği belirtildi.

Anadolu Üniversitesi Rektör vekili Prof. Dr. Kemal Şenocak da Aydın için sosyal medyadan başsağlığı mesajı yayınladı. Şenocak mesajında, "Hukuk fakültemiz öğrencisi Elif Nur Aydın'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine, arkadaşlarına, sevenlerine ve tüm Anadolu Üniversitesi ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.