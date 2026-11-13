Anadolu Yakası'ndaki suç örgütü operasyonunda 22 zanlı gözaltına alındı

İstanbul'da silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda çeşitli suçlardan 15 eyleme karıştıkları belirlenen 22 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silahlı suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalarda ekipler, özellikle Anadolu Yakası'nda faaliyet gösteren ve "nitelikli yağma", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme", "silahlı tehdit" ve "suç üstlenme" suçları kapsamında 15 eyleme karışan şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini belirledi.

Adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 22 zanlıyı yakaladı. Aramalarda 5 ruhsatsız tabanca ile 1720 mermi ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.