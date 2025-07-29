Anamur\'da 12 Yaşındaki Çocuk Yüksekten Düştü

MERSİN'in Anamur ilçesinde bir iş hanının içinde yüksekten düşen Eyüp Can Güner (12) hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Saray Mahallesi'nde meydana geldi. İş hanının içerisinde yüksekten düşen Eyüp Can Güner'in hareketsiz yattığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Güner'in hayatını kaybettiğini belirledi. Eyüp Can Güner'in cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.