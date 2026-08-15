Anamur'da Çocuk Cinayeti: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Anamur'da Çocuk Cinayeti: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

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Mersin Anamur'da ölü bulunan Eyüp Can Güner'in kovalandığı anlar güvenlik kamerasında kaydedildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde pasajda ölü bulunan çocuğun, soruşturma kapsamında tutuklanan zanlı tarafından kovalandığı anlara ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki pasajda 29 Temmuz 2025'te 12 yaşındaki Eyüp Can Güner'in cesedinin bulunmasına ilişkin dava süreci devam ediyor.

Bu kapsamda, pasajda cansız bedeni bulunan Güner'in, soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli N.U. tarafından olayın yaşandığı gece kovalandığı anlara ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Eyüp Can Güner'in N.U. tarafından hızlıca kovalanması ve pasaja girmeleri yer alıyor.

Görüntülerde N.U'nun daha sonra pasajdan çıkarak bölgedeki durakta kısa süre oturması ve ardından tekrar pasaja girmesi bulunuyor.

KGYS kamerasınca kaydedilen görüntüde, N.U'nun bir süre sonra pasajdan çıktığı görülüyor.

Olay

Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir pasajda 29 Temmuz 2025'te saat 04.00 sıralarında dönerci N.U. ile Eyüp Can Güner arasında henüz bilinmeyen nedenle kovalamaca yaşanmıştı. Bir süre sonra yerde hareketsiz halde bulunan Güner'in hayatını kaybettiği belirlenmişti. İlk incelemede, çocuğun yüksekten düştüğü ve vücudunda kesici alet izleri bulunduğu tespit edilmiş, tutuklanan N.U. hakkında "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı. Güner'in N.U. tarafından kovalandığı anlara ilişkin güvenlik kamerası kayıtları dava dosyasına eklenmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Anamur'da Çocuk Cinayeti: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika

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