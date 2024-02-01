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Anamur'da esnafa dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika
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Anamur'da esnafa dolandırıcılık uyarısı

Anamur\'da esnafa dolandırıcılık uyarısı

Mersin'in Anamur ilçesinde polis ekipleri, esnafı dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Anamur Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti. Esnafla bir araya gelen ekipler, dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. Ekipler, iş yerlerinde bilgilendirici broşür de dağıttı.

01.02.2024 17:23  Güncelleme: 17:24
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Mersin'in Anamur ilçesinde polis ekipleri, esnafı dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Anamur Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti.

Esnafla bir araya gelen ekipler, dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Ekipler, iş yerlerinde bilgilendirici broşür de dağıttı.

Kaynak: AA

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Mersin, Anamur, Dolandırıcılık, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

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