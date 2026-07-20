Mersin'in Anamur ilçesinde bir araçla çarpıştıktan sonra şarampole yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kaş Yaylası'ndan Anamur'a giden İ.K. (75) yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen H.K. (33) idaresindeki otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle H.K'nin kullandığı otomobil şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada şarampole yuvarlanan araçtaki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, kaza sonrası otomobilde çıkan yangın söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Anamur'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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